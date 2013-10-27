İşte Türkiye'nin en zengin aileleri

Ekonomist dergisinin Türkiye'nin en zengin 100 Araştırması'na göre bu yıl da Türkiye'nin en zenginleri Koç ailesi var.

Ekonomist dergisinin 2004 yılında başlayan En Zengin 100 Araştırması'nın 10'uncusu sonuçlandı.

Radikal’de yer alan habere göre Koç Ailesi’nin serveti 8 milyar doların üstünde. İkinci sırada da yine Şahenk Ailesi yer buldu. Ekonomist dergisinin yaptığı hesaba göre, Şahenk Ailesi’nin serveti 7-8 milyar dolar arasında.

Bu yıl üçüncü sırada ise Şevket Sabancı ve Ailesi bulunuyor. Şevket Sabancı ve Ailesi’nin servetinin ise 6-7 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ediliyor.

Listeye kimler girdi

Listeye bu yıl dahil olan isimler: Mehmet Cengiz (Cengiz İnşaat), Orhan Ailesi (Orhan Holding), Umur Üstünberk (Üstünberk Holding), Cemal-Armağan Özgörkey (Özgörkey Holding), Tosyalı Ailesi (Tosyalı Holding) ve Selim Uyar (Permak Grubu) olarak sıralanıyor.

Listeden kimler çıktı

Listeden bu yıl çıkan isimler ise Ulusoy Holding’in bölünmesi sonrasında Yılmaz-Haluk ve Alican Ulusoy, Murat Vargı (MV Holding), Hasan Aslan ( Ortadoğu Rulman), Rona Yırcalı (Best Grubu) ve Karaağaç Ailesi (Bilim İlaç). Karaağaç Ailesi’nde kardeşler arasında bölünme yaşandı. Murat Vargı’nın ise Turkcell’deki payı yıllar itibariyle azaldı.

Listede önemli kaymaların da olduğu görülüyor. Rusya ’da 784 milyon dolara AVM satışı yaparak bir üst lige çıkan Erman Ilıcak (Rönesans Grubu) bunların başında geliyor.

Nasıl hesaplanıyor

Çalışma için borsa önemli bir veri kaynağı. Çünkü En Zengin 100 listesindeki birçok ismin sahibi olduğu şirketlerin bazıları, Borsa İstanbul çatısı altında. Bu şirketlerin değer artış veya azalışları sahiplerinin servetlerini etkiliyor. Burada söz konusu şirketlerin toplam değerine değil, ailelerin sahip olduğu hisse oranlarının piyasa değerlerine bakılıyor.

Geçmiş yıllara ait büyümeden kaynaklanan kâr birikimi bir diğer kaynak. Zenginliği etkileyen bir diğer kaynak da gayrimenkul zenginliği. Gayrimenkul geliştirme alanında yaratılan yüksek değerler, sıralamaya katkı yapıyor.