İşte Türkiye'nin en yüksek ve en dar gelirli bölgeleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı.Türkiye'de, 2015 itibarıyla en yüksek gelir "Ankara" bölgesinde görülürken, gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu bölge "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir", yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge ise "Antalya, Isparta, Burdur" oldu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2015'te 16 bin 515 lira olarak hesaplandı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge 22 bin 516 lirayla Ankara oldu. Ankara, 2014'te de listede ilk sırada yer alıyordu. Bu bölgeyi, 22 bin 67 lirayla İstanbul ve 19 bin 689 lirayla İzmir izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 8 bin 89 lirayla Şanlıurfa, Diyarbakır, 8 bin 184 lirayla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve 8 bin 773 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari olarak sıralandı.

Gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu bölgeler

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı Türkiye’de 2015 itibarıyla 0,397 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 0,308 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, 0,310 ile Kastamonu Çankırı, Sinop ve 0,315 ile Zonguldak, Karabük, Bartın olarak belirlendi.

Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,420 ile Şanlıurfa, Diyarbakır, 0,400 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve 0,397 ile İstanbul oldu.

Göreli yoksulluk oranı en yüksek bölge Antalya, Isparta, Burdur

Her bölge için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan (ortanca) gelirin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 14,1 ile Antalya, Isparta, Burdur, yüzde 13,9 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, yüzde 12,8 ile de İzmir olarak gerçekleşti.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5,3 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari, yüzde 7,3 ile Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, yüzde 8,6 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Zonguldak, Karabük, Bartın bölgeleri oldu.

Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler ise yüzde 23,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, yüzde 22,1 ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve yüzde 20,3 ile Antalya, Isparta, Burdur şeklinde belirlendi.

Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 10,3 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari, yüzde 12 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve yüzde 13,1 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir olarak sıralandı.