İşte Türkiye'nin batık borç haritası

T24



Kırıkkale otoda batık

Düzceli ev aldı, ödemedi

Türkiye’nin en fakir ama okuryazarlık oranı da en yüksek illerinden birisi olarak bilinen Tunceli, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) Finansal Türkiye Haritası çalışmasına göre hem mevduat hem de kredi borcunu ödemekte ilginç istatistiki sonuçlara imza attı.Bankaların müşterilerinin ikameti esas alınarak yapılan yeni çalışmaya göre ilk olarak Tunceli kişi başı mevduatta 4 bin 82 TL ile Türkiye’nin 11’inci sırasında yer aldı. Bu il, alınan kredilerin geri ödenmesinde ve kredi kartı borcunu ödemedede de Türkiye’nin borcuna en sadık ili çıkarak ilginç bir tablo ortaya koydu.Habertürk'ün haberine göre, Tunceli’ye verilen taşıt kredisinin sadece yüzde 2.2’si geri ödenmedi. Tunceli’de rakamların bu kadar iyi çıkmasının ildeki ekonomik aktivitenin düşük olmasıyla ilgisi yok. Çünkü nüfusu az olmasına rağmen Tunceli kişi başı mevduat açısından 4 bin TL’yi aşarak Türkiye 11’incisi duruma geldi. Alınan kredilerin miktarı açısından ise 48’inci sırada bulunuyor.Diğer Doğu illeri ise hem mevduat hem de aldıkları kredi miktarı ile Türkiye sıralamasında son sıralarda yerlerini alıyor. Diğer yandan ekonomik canlılığın daha az olduğu Hakkari, Ağrı ve Muş taşıt kredisini geri ödemeyen iller arasında ön sıralarda bulunuyor. Konut kredisinde ise Doğu illerinden Şırnak ilk sıralarda yer alıyor.Otomobil kredilerinde aldığı krediyi ödemeyen illerin başında Kırıkkale geliyor. Kırıkkaleliler aldıkları her 100 liralık kredinin 18 lirasını geri ödeyemedi. Bu ili Hakkari izledi. Hakkari’ye verilen kredilerin yüzde 17’si geri gelmedi. Sivas ve Artvin de otomobil kredisinde sabıkalı iller arasında yerini aldı. Taşıt kredisinde ise borcunu ödeyen en iyi iller sıralamasında Tunceli’yi iki Doğu ili Bingöl ve Mardin izliyor. Çanakkale, Karaman ve Yozgat da otomobil kredisinde batık oranı yüzde 4’ün altında ve Türkiye’de batık oranı en düşük iller arasında yer aldı.Konut kredisinde ise borcunu ödemeyen illerin başında Düzce geliyor. Düzce’ye verilen kredilerin yüzde 5’i battı. Bu oran Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı. Düzce’yi iki Ege ili, Muğla ve Aydın izliyor. Bu illere verilen kredilerin yüzde 3.4’ü geri dönmedi. Özellikle yazlık ev satın alanların bu illerden kredi kullandığı ve daha sonra geri ödeyemediği tahmin ediliyor. Doğu’nun en ücra illerinden Şırnak da konut kredisi karnesi en kötü iller arasında bulunuyor.