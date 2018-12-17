İşte Türkiye'nin adaletsiz gelir dağılımı tablosu

OECD raporuna göre, Türkiye’nin gelir ve servet dağılımı konusunda, Avrupa’nın en kötü durumdaki ülkelerinden biri. Türkiye'de işçi refahının ise OECD ülkeleri içinde en düşük olanlardan biri olduğu belirtildi. Öte yandan resmi veriler, Türkiye’nin son 10 yılda gelir dağılımı en hızlı bozulan ülkelerden biri olduğunu gösteriyor.

Birgün’den Ozan Gündoğdu’nun haberine göre, OECD verileri Türkiye’de gelir dağılımı konusundaki durumunu gözler önüne serdi. Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo, işçilerin çalışma koşulları, servet dağılımı ve asgari ücret gibi konular üzerinden değerlendirildi.

İşçisini en çok çalıştıran ülke: Türkiye

Rapora göre Türkiye’de haftada 60 saatten fazla çalışan işçilerin oranı yüzde 20,6. Bu oran aynı zamanda OECD ülkeleri içindeki en yüksek oran. Listede ilk sırada bulunan Türkiye’yi takip eden ülkeler, Kolombiya, Kosta Rika, Meksika ve Endonezya. Listede en düşük oranlarla işçi refahı en yüksek olan ülkeler ise Litvanya, Letonya, Estonya ve Hırvatistan.

Adaletsiz gelir dağılımı

OECD verilerine göre Türkiye gelir dağılımı açısından Avrupa ve Asya’nın en adaletsiz olanlarından biri. OECD ülkeleri içinde gelir dağılımı Türkiye’den bozuk ülkeler, Güney Afrika, Kosta Rika, Meksika Brezilya ve Şili. Listede gelir dağılımı en adil ülke ise İzlanda.

Asgari ücretin de altında çalışanlar

Asgari ücret; TÜRK-İŞ’in Kasım ayı raporuna göre 1943 lira olarak belirlenen açlık sınırının dahi altında. Buna karşılık asgari ücretten yapılan kesintiler asgari ücretin yüzde 21,6’sını oluşturuyor. Asgari ücretten ayda 426 lira kesinti yapılıyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na göre ücretli çalışan nüfusun yüzde 15’i asgari ücretin altında gelir elde ediyor.

Kişi başına 30 bin tl düşecekti

TÜİK’in açıkladığı toplam gelir verilerine göre, Türkiye’de yaşayan insanlar Ocak ile eylül ayları arasında toplam 2,4 trilyon lira gelir elde etti. Bu gelir eşit bölüşülseydi, Ocak-Eylül ayları arasında kişi başına düşen tutar 30 bin TL, 4 kişilik ailenin geliri ise 120 bin TL olacaktı.

Servetin yüzde 54’ü yüzde 1’in elinde

Türkiye’nin sahip olduğu toplam servet değeri 1 trilyon dolar. Servet, ülkenin sahip olduğu devredilebilir, piyasa değeri olan varlıkların tümü olarak hesaplanıyor. Ancak nüfusun yüzde 72,6’sının serveti 10 bin doların altında. Buna karşılık Türkiye nüfusunun binde 1’i ise dolar milyoneri. Diğer yandan nüfusun yüzde 10’unun serveti, ülke servetinin yüzde 77’sini oluşturuyor. Nüfusun en zengin yüzde 1’i ise ülke servetinin yüzde 54’üne sahip konumda. Türkiye son 10 yıl içinde servet dağılımı en hızlı bozulan 3 ülkeden biri konumunda.

