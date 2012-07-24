İSO 500 listesi açıklandı, İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' 2011 yılı raporunun sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin en büyük şirketi 27.4 milyar TL ciro ile Tüpraş oldu. Tüpraş'ı 8.5 milyar lira ile Ford Otomotiv ve 7.3 milyar TL ile Oyak Renault izledi.

Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) 7 milyar lira ile dördüncü, TOFAŞ 6.4 milyar TL ile beşinci oldu. İlk 10'a giren diğer firmalar ise şöyle sıralandı:

"Arçelik 6.2 milyar TL, Ereğli Demir Çelik 5.2 milyar TL, İskenderun Demir Çelik 5.1 milyar TL, İçdaş 4.8 milyar TL, Aygaz 4.5 milyar TL."



Geçtiğimiz yıl nasıldı?



Geçtiğimiz yıl İSO 500'e göre en büyük sanayi şirketi 20.8 milyar TL ile Tüpraş olmuştu. EÜAŞ 9.7 milyar TL ile ikinci, Ford Otomotiv de 6 milyar TL ile üçüncü sırada yer almıştı.

2010 yılında ilk 10'a giren diğer firmalar, Oyak Renault, TOFAŞ, Arçelik, Aygaz, Ereğli Demir Çelik, İçdaş ve İskenderun Demir Çelik olarak sıralanmıştı.



İSO 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' 2011 yılı raporunun tam listesi için tıklayınız.