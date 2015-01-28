İşte Türkiye'nin 2014 nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2014 Sonuçları”nı açıkladı.Türkiye'nin nüfusu 2014 sonunda 77 milyon 695 bin 904 kişi oldu. Türkiye’de ikamet eden nüfus 2014 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 28 bin 40 kişi arttı. Nüfus artış hızı ise 2013 yılında binde 13,7 iken, 2014 yılında binde 13,3'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, erkek nüfusun oranı 38 milyon 984 bin 302 kişi ile yüzde 50.2 ve kadın nüfusun oranı ise 38 milyon 711 bin 602 kişi ile yüzde 49.8 olarak gerçekleşti.

Buna göre, 2013 yılı itibariyle 76 milyon 667 bin 864 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 28 bin 40 kişilik artışla, 2014 sonunda 77 milyon 695 bin 904 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (38 milyon 984 bin 302 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (38 milyon 711 bin 602 kişi) oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2013 yılında yüzde 91,3 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 91,8 olarak gerçekleşti. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 8,2 oldu.

En çok nüfusa sahip il İstanbul, en az Bayburt

Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 377 bin 18 kişiyle en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla yüzde 6,6 ile (5 milyon 150 bin 72 kişi) Ankara, yüzde 5,3 ile (4 milyon 113 bin 72 kişi) İzmir, yüzde 3,6 ile (2 milyon 787 bin 539 kişi) Bursa ve yüzde 2,9 ile (2 milyon 222 bin 562 kişi) Antalya izledi. Bayburt ise 80 bin 607 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu.

Ortanca yaş yükseldi

TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2013 yılında 30,4 olan ortanca yaş, 2014'te 30,7 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,1 iken, kadınlarda 31,3 olarak gerçekleşti.

Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (39,1), Balıkesir (38,6), Edirne ve Kastamonu (38), en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (19,1), Şanlıurfa (19,2) ve Ağrı (20) oldu.

Çocuk yaş grubundaki nüfusun oranı arttı

Türkiye'de 15-64 yaş grubunda yer alan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2013 yılında yüzde 67,7 iken, geçen yıl 0,1 puan artışla yüzde 67,8'e (52 milyon 640 bin 512 kişi) yükseldi.

Çocuk yaş grubundaki (0-14) nüfusun oranı ise yüzde 24,3'e (18 milyon 862 bin 430 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı yüzde 8'e (6 milyon 192 bin 962 kişi) yükseldi.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", geçen yıl Türkiye genelinde 2013 yılına göre 1 kişi artarak 101 kişi oldu.

İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 767 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il oldu. Bunu sırasıyla, 477 kişiyle Kocaeli, 342 kişiyle İzmir, 277 kişiyle Gaziantep, 267 kişi ile Bursa ve Yalova takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli olarak gerçekleşti.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 54, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 267 oldu.

Geçen yıl 62 ilin nüfusu arttı

Türkiye'de 2014 yılı itibarıyla 62 ilin nüfusunda artış görüldü. En fazla nüfus artışı, binde 63,9 ile Türkiye'nin en düşük nüfuslu ili Bayburt'ta gerçekleşti.

Geçen yıl itibarıyla en fazla nüfus artışının Türkiye'nin en düşük nüfuslu ili Bayburt'ta gerçekleşmesi dikkati çekti. Nüfusu binde 63,9 artan Bayburt'u, binde 36,2 ile Tekirdağ, binde 34,3 ile Gümüşhane ve binde 31,6 ile Muğla izledi.

Türkiye'de söz konusunu dönemde 19 ilin nüfusunda ise gerileme oldu. Nüfusu en fazla düşen il, binde 39,3 ile Çankırı olurken, bu ili binde 26,6 ile Yozgat ve binde 19,4 ile Ardahan takip etti. Geçen yıl nüfusu azalan diğer illerin Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Burdur, Çorum, Erzurum, Kars, Kırşehir, Kütahya, Muş, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Zonguldak ve Kırıkkale olduğu belirlendi.

Kütahya'nın 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle nüfusunun 571 bin 554 olduğunu bildirildi. Nüfusu yüzde 0.9 azalan Kütahya artık Meclis'e 5 değil 4 milletvekili gönderecek.