İşte Türkiye'de son 20 yılda yaşanan helikopter kazaları

İstanbul Maltepe'de denize düşen Bell 430 tipi helikopter son 20 yılda kentte düşen 4’üncü helikopter oldu. Türkiye genelinde ise 2006'dan günümüze sivil, askeri ve polis helikopterlerin düştüğü çok sayıda can kaybı yaşanan 10 helikopter kazası meydana geldi.

İstanbul Maltepe'de denize düşen Bell 430 tipi helikopter son 20 yılda kentte düşen 4’üncü helikopter oldu. İstanbul'da yaşanan dört helikopter kazasında toplam 15 kişi yaşamını yitirdi. 2006 yılından günümüze kadar Türkiye genelinde yaşanan diğer helikopter kazalarında ise 25 can kaybı yaşandı. İşte Türkiye'yi acı ve yasa boğan o kazalar:

6 Eylül 2018 - Maltepe



İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver yaşamını yitirdi. Pilot İsmet Özgür'ün tedavisi sürüyor.

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10 Mart 2017 - Büyükçekmece

İstanbul Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2'si pilot 7 kişi yaşamını yitirdi.

20 Mayıs 2011 - Beykoz

Beykoz’da içinde 3’ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz’a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralı kurtuldu. 2’si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.

3 Nisan 1998 - İstanbul Ticaret Odası

3 Nisan 1998'de Taksim üzerinde keşif uçuşu yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı'na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek İstanbul Ticaret Odası'nın yanındaki fıskiyelere çarptıktan sonra kontrolü kaybederek üç katlı bir binanın çatısına düştü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis şehit olurken, 4 polis ve yoldan geçen bir kadın da yaralandı.

17 Mart 2006 - Erzincan



Erzincan’a gitmekte olan askeri helikopter Erzincan’a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada 4 asker yaşamını yitirirken, bir asker de yaralı kurtuldu.

10 Nisan 2006 - Kocaeli

Kocaeli’nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü. Üç askeri personel yaşamını yitirdi.

19 Temmuz 2006 - Antalya

MD 600N tipi 8 kişilik polis helikopteri Antalya şehir merkezine düştü. Olay sonucunda 4 polis memuru yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

14 Nisan 2007 - Trabzon

Trabzon’un Çaykara ilçesinde 3’ü turist altı yolcu taşıyan AgustaWestland AW119 tipi helikopter iniş sırasında yan yattı.

6 Ekim 2008 - Hakkari

Hakkari’de bir askeri helikopter askeri bölgeye inişi sırasında teknik arıza nedeniyle düştü. Kaza sonucunda 1 asker ölürken, 15 askeri personel de yaralandı.

Bolu

İstanbul’dan Ankara’ya gitmekte olan EC-135 tipi ambulans helikopteri Bolu’nun Kıbrısçık ilçesinde düştü; helikopterin Türk ve Polonyalı pilotları yaşamlarını yitirdi.

31 Ocak 2009 - Kayseri

Malatya Erhaç Hava Üssü’nden Ankara’ya gitmekte olan AH-1 Kobra tipi askeri helikopter Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında düştü. Kazada helikopterin iki pilotu öldü.

7 Mart 2009 - Kahramanmaraş

Büyük Birlik Partisi genel başkanı ve TBMM Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nu taşıyan 2009 Türkiye yerel seçimleri dolayısıyla gittiği Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinden helikopterle havalandıktan sonra Göksun ilçesindeki Keş Dağı’na çarpıp düştü. Kazada Muhsin Yazıcıoğlu dahil 5 kişi yaşamını yitirdi.

25 Mart 2009 - Beykoz

İstanbul Beykoz’da bir polis helikopteri denize düştü. Helikopterin pilotu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özdemir kurtuldu. Kazada kaybolan 4 kişinin cesetlerine ulaşıldı.