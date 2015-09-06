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Spor

İşte Türkiye - Hollanda maçının muhtemel 11'leri

Saat 19:00'da başlayacak mücadele Konya'da oynanacak

06 Eylül 2015 11:42

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için bugün çok kritik bir sınava çıkacak. Konya'da Letonya ile 1-1 berabere kalarak büyük bir fırsatı tepen Türkiye, Hollanda karşısında kazanarak grupta 3. sıraya çıkmak istiyor.

Konya Büyükşehir Torku Arena'da saat 19.00'da başlayacak, grup üçüncülüğü, dolayısıyla da finallere gidebilmek için play-off bileti açısından büyük önem taşıyan maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Miguel Mateu Lahoz yönetecek.

Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto Diaz Perez Del Palomar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Jon Nunez Fernandez, ilave yardımcı hakemleri ise Carlos Del Cerro Grande ile Alejandro Jose Hernandez olacak.

 

Muhtemel 11'ler:

Türkiye: 

Volkan Babacan - Şener, Semih, Hakan Balta, Caner - Mehmet Topal, Selçuk - Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu, Arda - Burak

Hollanda:

Clissen - Wiel, Bruma, De Vrij, Blind - Klaassen, Wijnaldum - Narsingh, Sneijder, Depay - Huntelaar

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 8. maçlar öncesi Türkiye 9 puanla dördüncü, Hollanda ise 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor.Fransa'da düzenlenecek finallere gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar direkt katılacak. Grup maçları sonucunda en iyi 3. olan takım da yine turnuvada doğrudan yer alacak, diğer üçüncüler ise play-off oynayacak.

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