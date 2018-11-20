İşte Türk futbolunun bedelli askerlik raporu

Bedelli Askerlik yasasından faydalanacak 853 profesyonel futbolcunun celp dönemleri açıklandı.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda 853 profesyonel futbolcunun askerlik görevlerinin futbol sezonu dışında gerçekleştirecekleri açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'den 77 futbolcu

Hangi ligden kaç oyuncunun bedelli askerlikten yaralanacağı da açıklandı. TFF 3. Lig'den 361, TFF 2. Lig'den 299, Spor Toto 1. Lig'den 116 ve Spor Toto Süper Lig'den toplam 77 futbolcu bedelli askerlik yasasından yararlanacak. Genel toplamda ise 853 profesyonel futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak. Böylelikle profesyonel liglerde oynayan Türk futbolcuların %27'si bedelli askerlikten yararlanmış olacak.

Sivasspor ve Medipol Başakşehir en çok futbolcuyu gönderecek

Medipol Başakşehir ve Sivasspor takımları bedelli askerliğe 7'şer oyuncu göndererek bu alanda birinci durumda. Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 3, Trabzonspor'dan 3 ve Beşiktaş'tan 6 futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak.

Süper Lig'de forma giyen oyuncuların %30'u

Bedelli askerlikten yararlanan oyuncuların liglerdeki oranları ise şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig: %30

Spor Toto 1. Lig: %31

TFF 2. Lig: %29

TFF 3.Lig: %24

Futbolcu yollamayacak sadece 2 takım var

Gaziantepspor ve Bucaspor, kadrolarında bulundurdukları futbolculardan bedelli askerlik yapmayacak olan nadir 2 takım konumunda.

Türk futbolundaki bedelli askerlik ile ilgili diğer istatistikler ise şu şekilde: