İşte Türk ailesi: Okumuyor, televizyon izliyor, spor yapmıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca 12 bin aile üzerinde yapılan ”Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması”nda çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Kapsamlı araştırmaya göre Türkiye’de tv izleme oranı artıyor. Türkiye’nin fotoğrafını çeken araştırma Milliyet'te şöyle yer aldı:

Üç evden birinde internet var

Türkiye’deki evlerin yüzde 34,2’sinde internet bulunduğu belirlendi. Bunların yüzde 41,6’sı kentte, yüzde 14,8’i kırsal kesimde. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 17,9’u, kadınların yüzde 9,6’sı her gün interneti kullandığını ifade ederken kadınların yüzde 73,7’si ve erkeklerin yüzde 56,9 interneti hiç kullanmadığını dile getirdi.

Aileboyu televizyon başındayız

Aile üyelerinin birlikte yaptıkları faaliyetlere bakıldığında ise birici sırada 59.4 ile televizyon izlemek geliyor. Bunu 25.8 ile akraba, komşu, arkadaş ziyareti, 21.9 ile alışveriş, 7.2 ile tatil, 6.1 ile dışarıda yemek yemek, 3.2 ile sinema ya da tiyatroya gitmek izliyor. Ankete katılan ailelerin 79.6’sı birlikte hiç tiyatro ve sinemaya, 63.3’ü de hiç tatile gitmediklerini belirtti.

TV'de ne rahatsız ediyor

Araştırmaya katılanlardan televizyon izlediğini bildirenlerin oranı yüzde 91.9 olarak tespit edildi. Televizyon izleme sürelerinde ise 2006’daki araştırmaya göre artış gözlendi. Katılımcıların yüzde 3.4’ü ise 7 saat üzeri televizyon izlediklerini belirtti. TV yayınlarında rahatsız olunan içerikleri ise katılımcıların yüzde 46.9 ile cinsel içerikli yayınlar olduğunu belirtirken, yüzde 15.5 şiddet, yüzde 14.1 kötü, kaba ve küfürlü söz, yüzde 9.9 taraflı haber ve yorumlar, yüzde 9.6 da reklamlar olduğunu ifade etti.

Evde kararı kadın veriyor

Ailede karar verme mekanizmalarına annenin katılım oranını yüksek. Evin düzeni, çocuklarla ilgili konular, komşularla ve akrabalarla ilişkiler, alışveriş kararlarında kadınlar etkili olurken, erkeklerin düşüncesi en çok ev seçimi, tatil ve eğlence konularında ağır basıyor. Evin düzeniyle ilgili kararlarda yüzde 47.4 erkek, yüzde 89.1 oranında kadın karar veriyor. Çocuklarla ilgili yüzde 69.4 oranında erkek, yüzde 85.6 oranında kadınların kararı etkili.

Kaç çocuk isteniyor

Araştırmaya göre, bireylerin şartları uygun olması halinde istedikleri çocuk sayısı ortalaması ise 3.17 oldu. Ebeveynlerle çocuklar arasında en çok yaşanan sorunların kaynağına ilişkin sorunların başında internet kullanımı, bilgisayar oyunları ve cep telefonu kullanımı üst sıralarda yer alıyor.

Boşanma nedeni ilgisizlik

Araştırmaya göre birinci evliliklerin yalnızca yüzde 5’i boşanmayla sonuçlanırken, ikinci evliliklerin yüzde 11.5’i, üçüncü evliliklerin yüzde 28.5’i, dördüncü evliliklerin yüzde 55.7’si, beşinci ve üstü evliliklerin yüzde 27.8’i boşanmayla sonuçlanıyor. Türkiye genelinde temel boşanma sebepleri arasında her iki cinsiyette de yüzde 27.3 oranı ile ”sorumsuz ve ilgisiz davranma” ilk sırada yer aldı. Araştırmada kadınlarda ve erkeklerde ilk evlenme yaşının yükseldiği ortaya çıktı. Buna göre, 2006-2010 yılları arasında 18 yaş altı erkeklerin evlenme oranı binde 2 olarak tespit edilirken, 18 yaş üstü evlenme oranı yüzde 99.8 olarak belirlendi. Türkiye’de fikri alınmadan görücü usulüyle evlenenlerin oranının yıllar itibarıyla düşüş gösterdiği belirlendi.

Türkiye'nin yüzde 59.6'sı mutlu

Mutluluk algısının da belirlendiği araştırmada, katılımcıların yüzde 59,6’sı ”mutlu’, yüzde 17’si ”çok mutlu”, yüzde 20,5’i ”orta”, yüzde 2,4’ü ”mutsuz”, binde 4’ü ”çok mutsuz” olduğunu bildirdi. Araştırmada, kırdakilerin kenttekilere, erkeklerin kadınlara, üst sosyoekonomik statüdekilerin de alttakilere oranla daha mutlu olduğu görüldü.

Çoğunluk kitap okumuyor

Katılımcıların yüzde 44’ünün hiç kitap okumadıkları belirlendi. Ara sıra okuyanlar yüzde 43.2, sık kitap okuyanların oranı ise yüzde 12,8 oldu. Sinema ve tiyatroya gitme oranlarına yönelik soruya ise yüzde 74.7’si “hiç”, yüzde 22’si ”ara sıra”, yüzde 3.3’ü ”sık sık” yanıtını verdi. Spor yapma alışkanlıklarına bakıldığında ise 18 yaş üzeri nüfusun yüzde 68,4’ünün spor yapma alışkanlığı bulunmuyor. Araştırmada yüzde 68,4’ü hiç spor yapmadığını belirtti.

Araştırmaya kimler katıldı

18 yaş üstü 10 bin 362 erkek, 13 bin 17 kadın olmak üzere toplam 23 bin 379 kişi ile görüşme gerçekleştirildi. Araştırmada 18 yaş altı 9 bin 356 erkek, 6 bin 703 kadın olmak üzere toplam 16 bin 59 kişinin bilgisi alındı.