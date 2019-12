İşte tüm devlet kadrosunu barındıracak sığınak

T24 - Savaş halinde devletin zirvesini, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlardan korumak için Ankara’da yapılan devlet büyükleri sığınağını Hürriyet gazetesi görüntüledi. Sığınak, her türlü nükleer füzeye dayanıklı, kimyasal ve biyolojik silah işlemiyor ve 300 kişi aynı anda günlerce yaşıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan Ümit Çetin imzalı haber şöyle:

Başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı olmak üzere savaşı yönetecek tüm devlet kadrosunu barındıracak sığınak, ulusal seferberlik anında teknolojik altyapısıyla savaş yönetim merkezine dönüşüyor.



Yan yana 3 duvar

Sığınak, Ankara’da yerin altında inşa edildi. Sığınak, yerin üstündeki tepe görüntüsüyle dikkat çekiyor. Üzeri çimlendirilen ve ağaç dikilen koruma tepesinin metrelerce altında ise kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine, nükleer silahların basınç ve ısı tesirlerine karşı korunma sağlayan serpinti sığınağı bulunuyor. Sığınağın koruma duvarı, 60 santimetre beton, 75 santimetre tuğla ve 90 santimetre sıkıştırılmış topraktan yapıldı.

Nükleer, kimyasal ve biyolojik saldırı söz konusu olduğunda özel yalıtımlı kapılar kapatılarak dış dünyayla ilişki tamamen kesiliyor. Havalandırmada radyoaktif tozlar ile kimyasal gazların içeriye girişini önlemek için özel filtre sistemi kullanılıyor. Havalandırma ve su sistemi çalışmasa bile içerideki hava ve su dışarıyla hiçbir bağlantısı olmadan 300 kişiye 3 gün boyunca yetiyor. Sığınağın haberleşme alt yapısı dünyanın her yeriyle kesintisiz iletişim sağlayabiliyor.

Başkomutan Cumhurbaşkanı olsa bile sığınağın ne zaman kullanılacağına icra birimi olarak Başbakan karar veriyor. Savaş durumunda Başbakan, Başbakanlık Harekat Merkezi’ni harekete geçiriyor. Önceden hazırlanan planlar çerçevesinde devlet yönetimi sığınakta toplanıyor.



15 kişi çalışıyor

Sığınağın içi gıda maddeleri dışında her ihtimale karşı hazır hale getiriliyor. Sığınakta, elektronik alt yapının, havalandırma, su, arıtma, ısıtma sistemlerinin her an hazır olmasını sağlamakla yükümlü 15 personel çalışıyor.

Bahçesinde iki helikopter pisti bulunan sığınağın güvenliğine de çok önem veriliyor. Çevresi jiletli tel örgülerle çevrili sığınak, 24 saat boyunca kameralarla kontrol altında tutuluyor.