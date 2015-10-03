İşte TSK'nın personel sayısı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 358'i general ve amiral olmak üzere toplam 628 bin 141 personel görev yapıyor.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, kara, deniz ve hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve sahil güvenlik Komutanlığının personel mevcutlarına ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, ekim ayı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinde 358 general ve amiral bulunuyor. 39 bin 849'u subay, 98 bin 285'i astsubay, 22 bin 394'ü uzman jandarma, 70 bin 176'sı uzman erbaş ve 5 bin 978'i sözleşmeli er ve erbaş olmak üzere, 237 bin 40 uzman personelin görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinde, 7 bin 383 yedek subay ve 331 bin 641 erbaş ve er yer alıyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerinde 576 bin 64'ü askeri, 52 bin 77'si sivil memur ve işçi olmak üzere toplam 628 bin 141 personel görev yapıyor.