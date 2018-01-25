İşte Trump'ın en çok, Putin'in en az sevildiği Avrupa ülkesi

Fondation Bertelsmann tarafından Davos Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yapılan bir araştırma ABD lideri Donald Trump’ın Avrupa’daki imajının giderek daha da kötüleştiğini ortaya koydu.

Araştırmanın en ilginç yanı Fransa’nın genç ve popüler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kendi ülkesinden Alman Başbakanı Angela Merkel’den daha az seviliyor. Almanya’da ise durum Merkel için aynı. Genç lider Emmanuel Macron, Almanya’da Merkel’den daha popüler.

Fondation Bertelsmann’ın ABD Başkanı Donald Trump’a olan tepkileri ölçmek için, 2017 yılı boyunca, AB üyesi 6 ülke Fransa, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere’de araştırma yaptı. Trump’ın Avrupa’ya gelişi öncesi perşembe günü yayınlanan araştırmaya göre Trump Polonya hariç hiç bir ülkede sevilmiyor. Araştırmayı yapan uzmanlar “Donald Trump’ın çok ciddi bir imaj sorunu var” dedi.

Trump'ın Avrupa'daki popülaritesi

Araştırmada, Fransızlar’ın yalnızca yüzde 14’ü, Almanlar’ın ise yüzde 10’u Trump hakkında olumlu düşündüğünü söyledi. AB üyesi 28 ülke genelinde bakıldığında, 2017 yılı sonunda Trump’ın popülaritesi yüzde 23’e geriliyor.

Üstelik, AB’nin sert eleştirdiği Rus lideri Vladimir Putin dahi Trump’tan daha popüler. Putin’in Avrupa genelindeki popülaritesi yüzde 32’nin üzerinde. Bu kategoride de Polonya’dan sıra dışı bir sonuç geliyor. Polonya halkının yüzde 55’i Trump’ı olumlu bulduğunu söylerken, Putin’i yalnızca yüzde 20’si olumluyor.

Araştırma, küreselleşmenin bir tehdit olduğuna inanan kürselleşme karşıtları ve korumacılık yanlıları arasında Trump’ın popüler olduğu görülüyor.

Macron star değil

Avrupa yöneticilerine gelince, Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı rekorunu elde eden popüler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, özellikle kendi ülkesi başta olmak üzere zannedildiği kadar popüler olmadığı ortaya çıktı. Avrupa’nın hemen tamamında en popüler politikacı olan Angela Merkel, Fransa’da da yüzde 65 ile ilk sırada, Macron ise kendi ülkesinde yüzde 55 oranıyla Merkel’in gerisinde.

Ancak Fransa’da Macron anketlerde yükselişe geçerken, Merkel’e olan halk desteği kendi ülkesinde geriliyor. Haziran ve Aralık ayları arasında popülaritesi düşen Merkel yüzde 50’ye geilerken, Macron Almanlar’ın yüzde 60’ı tarafından ‘olumlu’ değerlendiriyor.