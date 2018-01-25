T24 LogoT24 Logo
Dünya

İşte Trump'ın en çok, Putin'in en az sevildiği Avrupa ülkesi

Fransızlar'ın yalnızca yüzde 14'ü, Almanlar'ın ise yüzde 10'u Trump hakkında olumlu düşünüyor

25 Ocak 2018 20:59

Fondation Bertelsmann tarafından Davos Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yapılan bir araştırma ABD lideri Donald Trump’ın Avrupa’daki imajının giderek daha da kötüleştiğini ortaya koydu. 

Araştırmanın en ilginç yanı Fransa’nın genç ve popüler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kendi ülkesinden Alman Başbakanı Angela Merkel’den daha az seviliyor. Almanya’da ise durum Merkel için aynı. Genç lider Emmanuel Macron, Almanya’da Merkel’den daha popüler.

Fondation Bertelsmann’ın ABD Başkanı Donald Trump’a olan tepkileri ölçmek için, 2017 yılı boyunca, AB üyesi 6 ülke Fransa, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere’de araştırma yaptı. Trump’ın Avrupa’ya gelişi öncesi perşembe günü yayınlanan araştırmaya göre Trump Polonya hariç hiç bir ülkede sevilmiyor. Araştırmayı yapan uzmanlar “Donald Trump’ın çok ciddi bir imaj sorunu var” dedi.

Trump'ın Avrupa'daki popülaritesi

Araştırmada, Fransızlar’ın yalnızca yüzde 14’ü, Almanlar’ın ise yüzde 10’u Trump hakkında olumlu düşündüğünü söyledi. AB üyesi 28 ülke genelinde bakıldığında, 2017 yılı sonunda Trump’ın popülaritesi yüzde 23’e geriliyor.

Üstelik, AB’nin sert eleştirdiği Rus lideri Vladimir Putin dahi Trump’tan daha popüler. Putin’in Avrupa genelindeki popülaritesi yüzde 32’nin üzerinde. Bu kategoride de Polonya’dan sıra dışı bir sonuç geliyor. Polonya halkının yüzde 55’i Trump’ı olumlu bulduğunu söylerken, Putin’i yalnızca yüzde 20’si olumluyor.

Araştırma, küreselleşmenin bir tehdit olduğuna inanan kürselleşme karşıtları ve korumacılık yanlıları arasında Trump’ın popüler olduğu görülüyor.

Macron star değil

Avrupa yöneticilerine gelince, Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı rekorunu elde eden popüler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, özellikle kendi ülkesi başta olmak üzere zannedildiği kadar popüler olmadığı ortaya çıktı. Avrupa’nın hemen tamamında en popüler politikacı olan Angela Merkel, Fransa’da da yüzde 65 ile ilk sırada, Macron ise kendi ülkesinde yüzde 55 oranıyla Merkel’in gerisinde.

Ancak Fransa’da Macron anketlerde yükselişe geçerken, Merkel’e olan halk desteği kendi ülkesinde geriliyor. Haziran ve Aralık ayları arasında popülaritesi düşen Merkel yüzde 50’ye geilerken, Macron Almanlar’ın yüzde 60’ı tarafından ‘olumlu’ değerlendiriyor.

ETİKETLER

trumpputinabpolonyaavrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24