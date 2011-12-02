İşte Topkapı Sarayı'ndaki o çatışma anı

T24 - Topkapı Sarayı'nda önceki gün bir katliam yaşanmasını, Astsubay Levent Torğut'un direnişi engelledi. Kapının girişine yakın ağaçları siper ederek yarım saat çatışan, mermisi bitmesine rağmen özel timler gelene kadar saldırganı oyalayan Torğut olmasaydı 300 turistin hayatı tehlikeye girecekti.



İŞTE TOPKAPI SARAYI'NDAKİ O ÇATIŞMA ANI





Topkapı Sarayı’nda önceki gün az daha Norveç’teki Breivik katliamının bir benzeri yaşanacaktı. Saldırgan Samir Salem Ali Elmadhavri’nin 300’e yakın turistin bulunduğu bölgeye ulaşmasını Topkapı Sarayı’ndaki Jandarma Karakol Komutanı Levent Torğut önledi. Elinde pompalı silahla turist dolu sarayın 1. avlusuna ateş ederek giren saldırgana ilk karşılığı Torğut verdi. Bunun üzerine saldırgan bahçeye girdiği Bab-ı Humayun kapısına geri kaçtı. Torğut, kapıya en yakın ağacı kendine siper ederek yarım saate yakın saldırganla çatıştı. Torğut, mermisi bittiği halde, Özel Harekât Timleri gelinceye kadar saldırganı oyalamayı başardı. Daha sonra Astsubay Torğut’a, Özel Harekât Timleri uzaktan şarjör atarak yardım etti. Torğut saldırganı durdurmasaydı eğer, bahçede bulunan 300’den fazla turist katliama maruz kalabilirdi.

‘Katliam yapacaktı’



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın olay sonrasında canı pahasına saldırganı durdurmayı başaran Astsubay Torğut’u tebrik etti.



Gün boyu dünkü olayla ilgili savcılığa ifade veren Torğut, “Görevimizi yaptık. Saldırgan katliama doğru gidiyordu” dedi.





Önceki gün sabah saatlerinde Topkapı Sarayı’nın en dış kapısı Bab-ı Humayun önüne gelen Elmadhavri, burada er Şerafettin Eray Topçu ile kısa süreli boğuşma yaşadı. O sırada özel güvenlik görevlisi Mehmet Ballıcı saldırgana müdahale etmek istedi. Elmadhavri önce er Topçu’yu ardından da Ballıcı’yı vurdu. Yaralı erin MP5 marka silahını da alarak Bab-ı Humayun kapısından 1. avluya ateş ederek girdi. Elmadhavri silahını gelişigüzel turist kafilesine doğru ateşlemeyi sürdürdü. Silah sesleri üzerine Bab-ı Humayun kapısının hemen sol tarafındaki jandarma karakolunun komutanı Astsubay Levent Torğut, Elmadhavri’ye karşılık verdi. Saldırgan bunun üzerine Bab-ı Humayun kapısına geri döndü ve burada siper aldı. Sarayın dışına açılan kapıyı kapatıp arkasından polislerin gelmesini engelleyen saldırgan, Torğut’a ateş emeye başladı. Torğut kapının sol tarafında bulunan ağaçları kendisine siper ederek karşılık verdi. Yaklaşık yarım saat süren çatışmada Torğut’un mermisi bitti. Elmadhavri’nin atış menzilinde olduğu için ne kendisi karakola gidebildi ne de karakoldan yardım geldi. Saldırgan 300’den fazla pompalı tüfek fişeği ile 66 MP5 mermisi sıktı. Torğut silahını gösterek saldırganı oyalamayı başardı.

Teslim ol çağrısı yapıldı



Bu sırada Özel Harekât Timleri olay yerine geldi. Saldırgana en yakın mesafedeki Torğut’a uzaktan cephane attılar. Bu sırada saldırgan teslim olması yönünde ikna edilmeye çalışıldı. Ancak bu çabalara ateşle karşılık verince Özel Harekât timlerine bağlı zırhlı bir araçla kapıya yaklaşıldı. Saldırgan kapı aralığından ateş ederken zırhlı araçtan bir keskin nişancı saldırganı vurdu.



Astsubay Torğut saldırganı durdurmasaydı 1. avluda müzeye giriş bileti almak için bekleyen 300’e yakın turist savunmasız yakalanacaktı. Asker ve özel güvenlik birimi yaralandığı için bu büyük faciayı Astsubay Torğut önlemiş oldu.

Panik çıkmasın diye turistlere ‘film çekiliyor’ denildi



Bir saldırganın Topkapı Sarayı’nın bahçesine girdiğinin duyulmasından yarım saat sonra İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Müze Başkanı İlber Ortaylı, Müze Müdürü Ayşe Erdoğdu sarayın arka kapısından içeri girerek durum değerlendirmesi yaptı. Müzenin gişelerinden sonra 2. avluya açılan Bab’us Sade kapısı hemen kapatılarak güvenlik önlemi alındı. İçeride 800’e yakın turiste ön kapıda ‘teknik bir arıza olduğu, isteyenlerin arka kapıdan müzeyi terk edebilecekleri’ duyuruldu. Bazı turistler olay devam ederken müze ziyaretine devam etti, bazıları arka kapıdan çıktı. Silah seslerini duyan turistler ne olduğunu sorunca ‘giriş bahçesinde dizi film çekimi olduğu’ belirtilerek panik yapılması engellendi.



