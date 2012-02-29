İşte TFF'deki yeni görev dağılımı

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda seçildikten sonra ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapan TFF Yönetim Kurulu, görev dağılımını yaptı.

TFF 1. Başkan Vekilli görevine Ufuk Özerten, 2. Başkan Vekilli görevine Servet Yardımcı getirildi. TFF İcra Kurulu ile Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu görev dağılımı ise şöyle oluştu:

İCRA KURULU

Başkan: Yıldırım Demirören

Üyeler: Ufuk Özerten, Servet Yardımcı, Arif Koşar, Edip Eren

YÖNETİM KURULU

Milli Takımlar Komitesi

Başkan: Selim Koray

Üye: Yemen Ekşioğlu (U18, U17, U16 ve U15 Milli Takımları ile Coca Cola Akademi Ligi Milli Takımlar Sorumlusu)

Üye: Fethi Heper (Antrenör ve Altyapı Eğitim Programları Sorumlusu)

Üyeler: Ergun Tekin, Hakan Kanık, Necdet Ali Ateş (A Milli Takım, A2 Milli Takım, Ümit Milli Takım, U19, Futsal, Plaj Futbolu ve Kadın Milli Takımlar Sorumluları)

Tesis ve İdari İşler Komitesi

Başkan: Edip Eren

Üyeler: Cengiz Zülfikaroğlu, Talat Yılmaz

Profesyonel Kulüpler Komitesi

Başkan: Arif Koşar

Üye: Mustafa Beyazlı

Mali İşlerden Sorumlu Üye: Emre Alkin

Amatörlerden Sorumlu Üye: Ali Düşmez

Basın Sözcüsü: Prof. Dr. Mete Düren

TAHKİM KURULU

Başkan: Av. Engin Tuzcuoğlu

Asıl üyeler: Prof. Dr. Bahri Öztürk, Osman Karakuş, Doç. Dr. Murat Balcı, Av. Uğur Mutlu, Av. Hüseyin Aydın, Av. Taner Ünlü

Yedek Üyeler: Av. Celal Candan, Av. Ömer Faruk Şahin, Av. Zümrüt Yezdani, Av. Hasan Fehmi Erdoğmuş, Av. Osman Hacıbekiroğlu, Av. Dr. Recep Erdoğan

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU

Başkan: Halit Fahri Gültekin

Asıl Üyeler: Av. Memduh Oğuz, Av. Serdar Ölmez, Av. Sinan Gürsoy, Av. Yusuf Reha Alp, Av. Tolga Erol, Av. Kadir Er

Yedek Üyeler: Av. Ahmet Yavaşçı, Av. Mert Balcı, Av. Duygu Yaşar, Av. Hasan Şahin, Av. Özgür Kabakçı, Av. Mehmet yaya, Av. Esra Gündaş

ETİK KURULU

Başkan: Prof Dr. Oğuz Atalay

Üyeler: Prof. Dr. İlyas Doğan, Yard. Doç. Dr. Burak Oder, Av. Kemal Keleşoğlu, Av. Mertay Kugay

Kulüp Lisans Kurulu

Başkan: Doç. Dr. Naim Demirel

Başkan Yardımcısı: Av. Erkan Kıraç

Üyeler: Alper Kuş, Av. Halil İbrahim Sarı, Av. Ümit Duman

Yedek Üyeler: Emre Sağır, Av. Umut Metin, Hasan Akça, Av. Ceylan Pınar Parmaksız Dönmez

Amatör Futbol Disiplin Kurulu

Başkan: Tacar Çağlar

Üyeler: Av. Egemen Magat, Av. Zübeyid Aydın, Av. İsmail İnan, Murat Kandazoğlu, Abdullah Alnabur, Mahmet Demirel

Yedek Üyeler: Hatip Çopur, Av. Abdurrahman Akif Kırışık, Av. İbrahim Löklüoğlu, Av. Orhan Şimşek, Av. Boğaçhan Çağatay, Av. Ömer Koçak, Av. Ahmet Uran

Temsilciler Kurulu

Başkan: Kemal Dinçer

Raportör: Altan Kutucu

Üyeler: Fatih Tanfer, Şener Aydın, Adnan Müftüoğlu, Musa Çağlar, Hüdai Doğu, Hasan Üsküplü

MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstinye'deki merkez binada ilk toplantısını yapan yeni yönetim kurulu, Yusuf Namoğlu'nun yerine MHK Başkanlığı'na Zekeriya Alp'i getirdi.

Alp başkanlığındaki yeni MHK'nin diğer üyeleri şöyle oluştu:

Başkan Vekili: Yüksel Okçuoğlu

Üyeler: Seyfi Gözaydın, Saadettin Güler, Ünsal Çimen, Hamza Işın, Turgay Güdü, Zihni Aksoy, Musa Soykarcı