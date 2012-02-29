T24 LogoT24 Logo
Spor

İşte TFF'deki yeni görev dağılımı

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Yönetim Kurulu'nun, görev dağılımını yaptı

29 Şubat 2012 20:45

 

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda seçildikten sonra ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapan TFF Yönetim Kurulu, görev dağılımını yaptı.
 
TFF 1. Başkan Vekilli görevine Ufuk Özerten, 2. Başkan Vekilli görevine Servet Yardımcı getirildi. TFF İcra Kurulu ile Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu görev dağılımı ise şöyle oluştu:
 
İCRA KURULU
 
Başkan: Yıldırım Demirören
Üyeler: Ufuk Özerten, Servet Yardımcı, Arif Koşar, Edip Eren
 
YÖNETİM KURULU
 
Milli Takımlar Komitesi
Başkan: Selim Koray
Üye: Yemen Ekşioğlu (U18, U17, U16 ve U15 Milli Takımları ile Coca Cola Akademi Ligi Milli Takımlar Sorumlusu)
Üye: Fethi Heper (Antrenör ve Altyapı Eğitim Programları Sorumlusu)
Üyeler: Ergun Tekin, Hakan Kanık, Necdet Ali Ateş (A Milli Takım, A2 Milli Takım, Ümit Milli Takım, U19, Futsal, Plaj Futbolu ve Kadın Milli Takımlar Sorumluları)
 
Tesis ve İdari İşler Komitesi
 
Başkan: Edip Eren
Üyeler: Cengiz Zülfikaroğlu, Talat Yılmaz
 
Profesyonel Kulüpler Komitesi
 
Başkan: Arif Koşar
Üye: Mustafa Beyazlı
 
Mali İşlerden Sorumlu Üye: Emre Alkin
Amatörlerden Sorumlu Üye: Ali Düşmez
Basın Sözcüsü: Prof. Dr. Mete Düren
 
TAHKİM KURULU
 
Başkan: Av. Engin Tuzcuoğlu
Asıl üyeler: Prof. Dr. Bahri Öztürk, Osman Karakuş, Doç. Dr. Murat Balcı, Av. Uğur Mutlu, Av. Hüseyin Aydın, Av. Taner Ünlü
Yedek Üyeler: Av. Celal Candan, Av. Ömer Faruk Şahin, Av. Zümrüt Yezdani, Av. Hasan Fehmi Erdoğmuş, Av. Osman Hacıbekiroğlu, Av. Dr. Recep Erdoğan
 
PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU 
 
Başkan: Halit Fahri Gültekin
Asıl Üyeler: Av. Memduh Oğuz, Av. Serdar Ölmez, Av. Sinan Gürsoy, Av. Yusuf Reha Alp, Av. Tolga Erol, Av. Kadir Er
Yedek Üyeler: Av. Ahmet Yavaşçı, Av. Mert Balcı, Av. Duygu Yaşar, Av. Hasan Şahin, Av. Özgür Kabakçı, Av. Mehmet yaya, Av. Esra Gündaş
 
ETİK KURULU
 
Başkan: Prof Dr. Oğuz Atalay
Üyeler: Prof. Dr. İlyas Doğan, Yard. Doç. Dr. Burak Oder, Av. Kemal Keleşoğlu, Av. Mertay Kugay
 
Kulüp Lisans Kurulu
Başkan: Doç. Dr. Naim Demirel
Başkan Yardımcısı: Av. Erkan Kıraç
Üyeler: Alper Kuş, Av. Halil İbrahim Sarı, Av. Ümit Duman
Yedek Üyeler: Emre Sağır, Av. Umut Metin, Hasan Akça, Av. Ceylan Pınar Parmaksız Dönmez
 
Amatör Futbol Disiplin Kurulu
Başkan: Tacar Çağlar
Üyeler: Av. Egemen Magat, Av. Zübeyid Aydın, Av. İsmail İnan, Murat Kandazoğlu, Abdullah Alnabur, Mahmet Demirel
Yedek Üyeler: Hatip Çopur, Av. Abdurrahman Akif Kırışık, Av. İbrahim Löklüoğlu, Av. Orhan Şimşek, Av. Boğaçhan Çağatay, Av. Ömer Koçak, Av. Ahmet Uran
 
Temsilciler Kurulu
 
Başkan: Kemal Dinçer
Raportör: Altan Kutucu
Üyeler: Fatih Tanfer, Şener Aydın, Adnan Müftüoğlu, Musa Çağlar, Hüdai Doğu, Hasan Üsküplü
 
MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp
 
TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstinye'deki merkez binada ilk toplantısını yapan yeni yönetim kurulu, Yusuf Namoğlu'nun yerine MHK Başkanlığı'na Zekeriya Alp'i getirdi.
 
Alp başkanlığındaki yeni MHK'nin diğer üyeleri şöyle oluştu:
 
Başkan Vekili: Yüksel Okçuoğlu
 
Üyeler: Seyfi Gözaydın, Saadettin Güler, Ünsal Çimen, Hamza Işın, Turgay  Güdü, Zihni Aksoy, Musa Soykarcı

ETİKETLER

tffsporyönetim kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24