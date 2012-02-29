İşte TFF'deki yeni görev dağılımı

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda seçildikten sonra ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapan TFF Yönetim Kurulu, görev dağılımını yaptı.
TFF 1. Başkan Vekilli görevine Ufuk Özerten, 2. Başkan Vekilli görevine Servet Yardımcı getirildi. TFF İcra Kurulu ile Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu görev dağılımı ise şöyle oluştu:
İCRA KURULU
Başkan: Yıldırım Demirören
Üyeler: Ufuk Özerten, Servet Yardımcı, Arif Koşar, Edip Eren
YÖNETİM KURULU
Milli Takımlar Komitesi
Başkan: Selim Koray
Üye: Yemen Ekşioğlu (U18, U17, U16 ve U15 Milli Takımları ile Coca Cola Akademi Ligi Milli Takımlar Sorumlusu)
Üye: Fethi Heper (Antrenör ve Altyapı Eğitim Programları Sorumlusu)
Üyeler: Ergun Tekin, Hakan Kanık, Necdet Ali Ateş (A Milli Takım, A2 Milli Takım, Ümit Milli Takım, U19, Futsal, Plaj Futbolu ve Kadın Milli Takımlar Sorumluları)
Tesis ve İdari İşler Komitesi
Başkan: Edip Eren
Üyeler: Cengiz Zülfikaroğlu, Talat Yılmaz
Profesyonel Kulüpler Komitesi
Başkan: Arif Koşar
Üye: Mustafa Beyazlı
Mali İşlerden Sorumlu Üye: Emre Alkin
Amatörlerden Sorumlu Üye: Ali Düşmez
Basın Sözcüsü: Prof. Dr. Mete Düren
TAHKİM KURULU
Başkan: Av. Engin Tuzcuoğlu
Asıl üyeler: Prof. Dr. Bahri Öztürk, Osman Karakuş, Doç. Dr. Murat Balcı, Av. Uğur Mutlu, Av. Hüseyin Aydın, Av. Taner Ünlü
Yedek Üyeler: Av. Celal Candan, Av. Ömer Faruk Şahin, Av. Zümrüt Yezdani, Av. Hasan Fehmi Erdoğmuş, Av. Osman Hacıbekiroğlu, Av. Dr. Recep Erdoğan
PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU
Başkan: Halit Fahri Gültekin
Asıl Üyeler: Av. Memduh Oğuz, Av. Serdar Ölmez, Av. Sinan Gürsoy, Av. Yusuf Reha Alp, Av. Tolga Erol, Av. Kadir Er
Yedek Üyeler: Av. Ahmet Yavaşçı, Av. Mert Balcı, Av. Duygu Yaşar, Av. Hasan Şahin, Av. Özgür Kabakçı, Av. Mehmet yaya, Av. Esra Gündaş
ETİK KURULU
Başkan: Prof Dr. Oğuz Atalay
Üyeler: Prof. Dr. İlyas Doğan, Yard. Doç. Dr. Burak Oder, Av. Kemal Keleşoğlu, Av. Mertay Kugay
Kulüp Lisans Kurulu
Başkan: Doç. Dr. Naim Demirel
Başkan Yardımcısı: Av. Erkan Kıraç
Üyeler: Alper Kuş, Av. Halil İbrahim Sarı, Av. Ümit Duman
Yedek Üyeler: Emre Sağır, Av. Umut Metin, Hasan Akça, Av. Ceylan Pınar Parmaksız Dönmez
Amatör Futbol Disiplin Kurulu
Başkan: Tacar Çağlar
Üyeler: Av. Egemen Magat, Av. Zübeyid Aydın, Av. İsmail İnan, Murat Kandazoğlu, Abdullah Alnabur, Mahmet Demirel
Yedek Üyeler: Hatip Çopur, Av. Abdurrahman Akif Kırışık, Av. İbrahim Löklüoğlu, Av. Orhan Şimşek, Av. Boğaçhan Çağatay, Av. Ömer Koçak, Av. Ahmet Uran
Temsilciler Kurulu
Başkan: Kemal Dinçer
Raportör: Altan Kutucu
Üyeler: Fatih Tanfer, Şener Aydın, Adnan Müftüoğlu, Musa Çağlar, Hüdai Doğu, Hasan Üsküplü
MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp
TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstinye'deki merkez binada ilk toplantısını yapan yeni yönetim kurulu, Yusuf Namoğlu'nun yerine MHK Başkanlığı'na Zekeriya Alp'i getirdi.
Alp başkanlığındaki yeni MHK'nin diğer üyeleri şöyle oluştu:
Başkan Vekili: Yüksel Okçuoğlu
Üyeler: Seyfi Gözaydın, Saadettin Güler, Ünsal Çimen, Hamza Işın, Turgay Güdü, Zihni Aksoy, Musa Soykarcı