İşte TFF'deki istifalara tepkiler

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Başkan Vekilleri Göksel Gümüşdağ ve Lutfi Arıboğan görevlerinden istifa ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü.



İstifa haberinin ardından spor kamuoyundan tepkiler de gelmeye başladı. İşte ilk tepkiler;



Beşiktaş Jimnastik Kulübü Spor Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören: Sanıyorum Aydınlar, biz kendisine Kulüpler Birliği olarak 'Güven tazeleyin' dememizin ardından tek başına istifa kararı alarak, 'Sizin dediğinizle olmaz, ben kendim giderim' demek istedi. Demirören, ilk etapta aklına bunun geldiğini ve bunun dışında başka bir şey düşünemediğini, şimdi işlerinin daha zor bir döneme çekildiğini ve 27 Şubat tarihine kadar yeni gelişmelerin de yaşanabileceğini sözlerine ekledi.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener: Hoş ve şık ve bir ortam olmadı. İyi bir süreçten de geçtiğimizi söyleyemem. Şenes Erzik'in başkanlığı olmaz. Çünkü yaşı bir hayli ilerledi. Benim başkanlığı almam da söz konusu değil. En iyisi tekrar Aydınlar'ı ikna etmek. Sayın Aydınlar'ı sürekli arıyorum ancak hala ulaşamadım. Dolayısıyla yarın daha sağlıklı bir açıklama yapabilirim. 27 Şubat'a kadar 2 Avrupa Kupası maçı oynayacağız. Şartlar nasıl geçilecek meçhul. Düne kadar konuştuğum Aydınlar'da hiçbir sıkıntı yoktu. Birden bire ne değişti, yakın zamanda açıklığa kavuşacaktır.





'NE OLACAĞINI MERAKLA BEKLİYORUZ'



Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı: Mehmet Ali Aydınlar, Göksel Gümüşdağ ve Lutfi Arıboğan'ın Futbol Federasyonu'ndaki görevlerinden istifa etmeleri nedeniyle şaşkınlık içerisinde olduklarını ifade etti. Yazıcı, ne olacağını merakla beklediklerini söyledi.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav: Çok üzüldüm. Yeri ve zamanı değildi. Mehmet Ali Aydınlar'ı bu hale getirenler şimdi cevap versinler. Türk spor tarihindeki bu sorumluluklarını, herhalde anlarlar.



Ankaragücü Kulübü Başkanı Sami Altınyuva: Sayın Aydınlar, bana göre bugüne kadar elinden gelenin en iyisini yaptı. Bizimle yakından ilgilenen bir insandı ancak, geldiği süreçten bu tarafa şike olayları yüzünden yapmak istediklerinin hiç birini yapamadı, bence istifa etmemeliydi, ama sayın başkanın aldığı karara saygı duyuyorum



Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal: Dün yapılan görüşmelerin ardından başkan ve ekibi görevine devam kararı aldıklarını açıklamıştı. Bugün ani bir istifa kararı alındı. Bu konuyu değerlendiriyoruz. Yapacağımız görüşmeler sonucunda detaylı bir açıklamada bulunuruz.



Kardemir Karabükspor Başkanı Nevzat Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan istifa depreminin Türk futbolunu kaosa sürükleyeceğini söyledi.



Mehmet Ali Aydınlar, Göksel Gümüşdağ ve Lutfi Arıboğan'ın görevlerinden istifa etmelerini üzüntüyle karşıladıklarını belirten Şahin, "Devam etmeleri konusunda kendilerine destek verdik. Bence iyi olmadı. Bu yıl futbolda kaos bitmeyecek. Türk futbolunda bu kaos devam edecek gibi görünüyor. İnşallah takımlar bu karardan zarar görmeden çıkar" dedi.



Samsunspor Kulübü Başkanı Kazım Yılmaz, Mehmet Ali Aydınlar'ın istifasını üzüntü ile karşıladıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, kulüp olarak Mehmet Ali Aydınlar'ın arkasında olduklarını belirterek, "Neden böyle bir karar aldı anlamış değiliz. Üzüntü ve hayretle karşılıyoruz. Türk futbolu nereye gidiyor bilemiyoruz. Şimdi seçim olacak. Umarım en kısa sürede sorunlar çözülür ve Türk futbolu bu kaos ortamından kurtulur" dedi.



Mersin İdman Yurdu'nun teknik direktörü Nurullah Sağlam, Galatasaraylı futbolcu Servet Çetin'e resmi bir transfer teklifi yapmadıklarını, samimiyete dayalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.



Sağlam, "Samimi olarak söylemek gerekirse, sadece Servet ile konuştuk. Ama o Avrupa'yı düşünen bir oyuncu. Anadolu kulüplerinde oynama gibi bir düşüncesi yok. Aramızda sadece samimiyete dayalı bir görüşme oldu, resmi bir transfer teklifi yapılmadı" dedi.





'BUGÜN TÜRK FUTBOLUNUN BİTTİĞİ GÜNDÜR'



Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Hakan Ünsal: Bugün Türk futbolunun bittiği gündür hayırlı olsun.



Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Kanat Atkaya: Son oluşan durumda görevde kalmaları daha etkili olacaktı. Belli ki durumlar hallolamayacak duruma geldi ya da dışardan akıl fikir verildi ve istifa edildi. Bu istifa daha erken olsa daha manalı olacaktı şimdi bu kaos katmerlenerek çoğalacak.



Spor yazarı Mehmet Demirkol: Bu ülkede birilerinin kuralları uygulamayıp görevi bırakmak zorunda kalmaları futbolun nasıl yönetildiğini gösteriyor bize.



Spor Yazarı Gökmen Özdenak: Yaşanan süreç içinde baktığımız zaman futbolu yönetenlerin tümünün beceriksizliği ortaya çıktı. Sayın Başbakan'dan ricam futboldaki özerkliği kaldırıp Futbol Bakanlığı kurarak bütün denetimi elinin altına alıp "beceriksizler siz yönetemediniz, bundan sonra devlet denetiminde futbolun yönetilmesini istiyorum" deyip geç kalmadan bunu uygulamak zorundadır.



FIFA kokartlı eski hakem Muhittin Boşat: Mehmet Ali Aydınlar bir gün gecikme ile de olsa istifa ederek doğrusunu yaptı.Ancak dün devam ediyoruz derken ne oldu da bugün istifa ettiler?



Fenerbahçe Tercümanı Samet Güzel: Turk Futbolu için hayırlısı olsun. Şaşırdığım tek nokta istifaların Fenerbahçe’nin maçının olduğu bir günde olmaması. Alışmıştık.



TFF Federasyon Üyesi Servet Yardımcı: Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıyı çözmek için istifa etmedik. Hüsnü Güreli arkadaşımız bu işi başarıyla yönetecek.



TFF Trabzon temsilcisi Erdal Atalay: İstifa eden arkadaşlarımızın durumuna üzüldüm. Hepsi iyi niyetli. Hüsnü Güreli başkanımız bu işi kongreye kadar götürecek özelliklere sahip.

TFF Yöneticisi Hüsnü Güreli: Türkiye Futbol Federasyonunu sahipsiz bırakmadık. Ben yada diğer arkadaşlardım bu işlerin üstesinden fazlasıyla gelebilecek bilgi ve birikime sahibiz. Kimse panik yapmasın. Futbol Federasyonu 27 Şubat'ta kongrede daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Önemli olan Türk futbolunun istikrarı.



Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Mehmet Baykan: Bende televizyondan duydum. Umarım sağduyulu bir ortak nokta bulunacak. Kongreyi bekleyelim







