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Ekonomi

İşte tasarruflu araç listesi

Sürekli artan benzin-motorin fiyatları, tasarruflu araçlara ilgiyi artırdı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da tüketiciyi bilgilendirmek için en tasarruflu araç listesi yayınlamaya başlad&

11 Mayıs 2010 03:00

T24- Tüketiciyi bilgilendirmek için ilk listeyi geçen ay hazırlayan Bakanlık, şirketlerin yeni bildirimleri üzerine güncelleme yaptı. Dizelde en tasarruflu araç Fiat'ın Punto 1.3 Multijet modeli oldu.


Kullanımı ekonomik bir otomobil olan Yeni Renault Symbol de gerek dizel gerekse benzinli versiyonlarında sınıfının en düşük tüketim düzeylerine sahip olduğunu veriler kanıtlıyor. 1.5 dCi 85 bg motorda 100 km’de sadece 4,3 l (km’de 116 g CO2), ve 1.2 16v 75 bg benzinli motorda 100 km’de sadece 5,9 l (km’de 140 g CO2). Symbol 1.2 16V kendi segmentinde en az yakıt tüketen model olarak yer alıyor.


Yeni Mégane’da sunulan 1.5dCi 85 bg versiyonu da karma parkurda 4,4 lt/100 km gibi bir tüketim değerine sahipken 115 g CO2/km emisyon değerine imza atıyor. Bu değerler Megane 1.5dCi 105bg versiyonunda 4,5lt/100km ve 120 g CO2/km.


Peugeot 107, üçüncü sırada ise Volkswagen Polo 1.6 TDİ modelleri geliyor. Benzinli araçlarda ise Suzuki Alto ilk sırada yer aldı. Alto'yu Peugeot 107 takip etti. İlk yayınlanan listede dizel ve benzin sıralamasında Peugeot'nun 107 modeli birinci sırada yer almıştı. Bakanlığın son listesinde de otomobil markalarının A sınıfı yakıt tasarruflu modelleri yer almadı. Liste, uluslararası geçerlilik taşıyan Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Komisyonu ve Avrupa Birliği teknik düzenlemelerine göre yapılan testleri içeriyor. Listeyle tüketiciler, Türkiye'de yıl içinde piyasaya sürülen ve farklı yakıt tüketimi veya emisyon değerine sahip tüm yeni binek otomobillerin bilgilerini öğrenebiliyor. Benzin, dizel, LPG gibi yakıt türlerinde piyasanın en cimri 10 otomobili de görülebiliyor. (habertürk)

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