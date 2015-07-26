İşte Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı

654'ncü Edirne Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde finalde rakibi Osman Aynur'u yenen Orhan Okulu başpehlivan oldu.

Edirne Sarayiçi'nde üç gün devam eden Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivanlık için çayıra çıkan 54 pehlivandan Antalyalı güreşçi Osman Aynur rakipleri Ünal Kahraman, Hasan Cengiz, Ekrem Yavuz, Abdullah Güngör, Serhat Balcı'yı yenerek finale geldi.



Başpehlivanlık mücadelesi veren yine Antalyalı güreşçi Orhan Okulu ise sırasıyla Mehmet Kavakçı, Serkan Gökmen, Şaban Yılmaz, geçen yılın başpehlivanı Fatih Atlı, 2013 yılı başpehlivanı İsmail Balaban'ı yenerek finale geldi.

Kırkpınar Başcazgırı Şükrü Kayabaş tarafından manilerle çayıra çıkan iki pehlivan karşılaşma öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç yanlarına gelerek başarı dileklerini iletti. Ardından Ermeydanında peşrev çeken iki pehlivanın ilk yarım saatlik mücadelesinde birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Altın kemerin sahibi olmak isteyen Orhan Okulu ve Osman Aynur birbirlerine uzaktan oyunlarla sonuca gitmeye çalıştı. Karşılaşmanın yarım saatlik bölümde galip gelen olmayınca 5 dakikalık puanlama güreşine geçildi. Bu sırada hakem heyeti Osman Aynur'a pasif güreştiği için iki ihtar verdi. Puanlama güreşinden de sonuç çıkmayınca altın puan uygulamasına geçildi. Altın puan uygulama mücadelesinde güçlü rakiplerini yenerek finale gelen Orhan Okulu rakibi Osman Aynur'a yüklenerek açık düşürüp galip gelerek altın kemerin sahibi oldu.

Er meydanı karıştı

654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyu güreşinde ve sonrasında spora yakışmayan görüntüler oluştu.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri başaltı güreşlerinde başpehlivanlardan İsmail Balaban'ın kardeşi Turan Balaban, Sinan Kaya ile çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Oldukça sert geçen güreşler sırasında Turan Balaban, rakibi Sinan Kaya'ya yumruk attı. Daha sonra çıkan ve antrenörlerin de karıştığı arbede hakem kule heyeti önüne kadar sürdü. İki tarafın tarafları arasındaki gerginliği Çevik Kuvvet ekipleri engelledi. Sert tartışmaların yaşandığı kule heyetinin Sinan Kaya'nın antrenörü Ahmet Serbest de Turan Balaban'a saldırdı. Polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından çayırda duran güreşlere devam edildi.

Kırmızı kart gördü

Hakem kule heyeti kameralarca kaydedilen görüntü kayıtlarının incelenmesinin ardından Balaban'ı kırmızı kartla diskalifiye etti. Hakem kule heyetinden yapılan bilgilendirme anonsunda, "Kule hakemlerimiz Sinan Kaya, Turan Balaban müsabakasında yaşanan olayda Ahmet Serbest'i tedbirli olarak ceza kuruluna sevk etmişlerdir. Pehlivan Turan Balaban'a rakibi Sinan Kaya'ya yumruk attığı için kırmızı kart, Sinan Kaya da maçın galibidir" dedi.