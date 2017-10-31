İşte tahliye çıkmayan Cumhuriyet davasında karar tutanağının tam metni

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla dördü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları bugün (31 Ekim 2017) dördüncü kez hâkim karşısına çıktı. Tarihi, gazete çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen operasyonun yıl dönümüne denk gelen duruşmada mahkeme heyeti, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet İcra Kurulu Vakfı Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper'in tutukluluğunun devamına hükmetti.

Mahkeme heyetinin karar tutanağında, şu ifadeler yer aldı: