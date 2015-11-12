İşte Suriye'ye kara harekâtının olası güzergâhı

Suriye’ye olası bir kara harekâtı düzenlenmesi durumunda Kilis-Karkamış hattından Suriye topraklarına 20 bine yakın askerin ve yüzlerce zırhlı aracın geçmesi gündeme gelecek. Kara birliklerine İncirlik’ten kalkan F-16’lar destek verecek. TSK bölgede 55 bin asker ile 500 zırhlı araç bulunduruyor.

Habertürkt’ten Murat Gürgen’in haberine göre; Suriye’ye olası bir kara harekâtında Kilis-Karkamış hattından Suriye topraklarına 20 bine yakın askerin ve yüzlerce zırhlı aracın geçmesi gündeme gelecek. Kara birliklerine İncirlik’ten kalkan F-16’lar destek verecek.

Suriye'ye olası bir kara harekâtında Kilis-Karkamış hattından Suriye topraklarına 20 bine yakın asker ve yüzlerce zırhlı aracın geçmesi konuşuluyor. İncirlik’ten kalkacak F-16’lar kara birliklerine hava desteği vererek alan açacak. “Nokta operasyon” ihtiyaçları ise Sikorsky helikopterlerle düzenlenecek uçar birlik harekâtına özel birliklerin de katılımıyla karşılanacak. Ankara, kara harekâtının tek taraflı olarak Türkiye tarafından değil, uluslararası koalisyon ile birlikte yürütülebileceğini değerlendiriyor. Ancak koalisyon destek vermezse, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınıra yakın IŞİD unsurlarını hava operasyonları ve topçu atışıyla sürdürecek.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; hükümetin ‘güvenli bölge’ tanımının ‘terörden arındırılmış bölge’ye dönüştüğü belirtilerek, hükümetin bu hamlesinin “siyasi” olarak dünyaya mesaj verme amaçlı olduğu değerlendirmesi yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin meşru müdafaa dışında, şu aşamada kara harekâtı konusunda “çalışılmış bir planı” bulunmadığı da bildirildi.

Kaynaklar, bu konuda siyasi iradenin karar vereceğini ve henüz TSK’ye böyle bir talimat gitmediğine dikkat çekerek, “Şu anda gazetelere yansıyan planlara ilişkin henüz bir çalışma yok, ancak siyasi talimat gelmesi halinde TSK her türlü adımı atmaya hazırdır” değerlendirmesi yaptı.

55 bin asker

Temmuz ayından bu yana Azez-Cerablus hattındaki 90 kilometrelik alanda 45 km derinliğinde güvenli bölge oluşturulmasını isteyen Türkiye, bu talebinden geri adım atmayacağını tekrarlamaya devam ediyor. Erdoğan dün de bu talebini tekrarladı. TSK bölgede 55 bin asker ile 500 zırhlı araç bulunduruyor. İncirlik’i yıllarca Esad ve rejime karşı harekete geçilmemesi halinde açmayacağını söyleyen Ankara, Temmuz ayından bu yana IŞİD’den arındırılmış bir bölge için üssün kullanımına izin verdi. Ancak PKK’ya yönelik operasyonların ardından YPG- PYD’ye desteği kesmeyi hedefleyen Ankara’nın önceliği de değişti. Bu değişim, ‘IŞİD’den arındırılmış bölge’ olarak izin verilen üs kullanım izninin de ‘terörden arındırılmış bölge’ ifadesine dönüşmesine neden oldu. Türkiye, PYD-YPG’nin Fırat’ın batısına geçmesine izin vermeyeceğini de tekrarlamaya devam ediyor.