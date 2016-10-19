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İşte Suriye sınırına örülen 911 kilometrelik duvar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Kilis'e kadar beton duvar örüldü

19 Ekim 2016 22:37

Türkiye'nin Suriye sınırına Hatay'dan başlanarak örülen 911 kilometrelik modüler beton duvarın Kilis'e kadar olan bölümü tamamlandı. Suriye'den 'yasadışı geçişleri' önlenmesi amacıyla inşa edildiği belirtilen 4 metre yüksekliğindeki modüler beton duvar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Kilis'e kadar örüldü. Beton duvarın üzerine dikenli tel yerleştirildiği görüldü. 

Kilis'in Deliosman Köyü'ne kadar gelen duvar örme çalışmaları, PYD kontrolündeki Afrin bölgesinde devam ediyor. Sınır hattının tamamına duvar örülmesinin ardından aydınlatma direkleri yerleştirilerek 8 metre yüksekliğinde kurşun ve rokete dayanıklı zırhlı kuleler inşa edileceği belirtildi. Termal kamera sistemleri ile gözetlenecek sınırda görülen kişilere de Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe olmak üzere 4 dilde uyarı anonsu yapılacağı kaydedildi.

 

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