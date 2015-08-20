İşte Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçlar ve hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta müsabakalarında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık’ın yöneteceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 2. hafta karşılaşmalarının programı ve hakemleri şöyle:

Yarın:

21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan) Mete Kalkavan

22 Ağustos Cumartesi:

19.30 Kayserispor-Torku Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) Suat Arslanboğa

21.45 Akhisar Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Balıkesir Atatürk) Kutluhan Bilgiç

21.45 Beşiktaş-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) Ali Palabıyık

23 Ağustos Pazar:

19.30 Eskişehirspor-Medicana Sivasspor (Eskişehir Atatürk) Deniz Ateş Bitnel

19.30 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Atatürk) Özgür Yankaya

21.45 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Akdeniz Üniversitesi) Özkan Çeliker

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Yeni Rize Şehir) Cüneyt Çakır

24 Ağustos Pazartesi:

21.45 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena) Hüseyin Göçek