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Spor

İşte Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçlar ve hakemleri

Beşiktaş-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık’ın yöneteceği açıklandı

20 Ağustos 2015 17:12

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta müsabakalarında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık’ın yöneteceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 2. hafta karşılaşmalarının programı ve hakemleri şöyle:

Yarın:

21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan) Mete Kalkavan

22 Ağustos Cumartesi:

19.30 Kayserispor-Torku Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) Suat Arslanboğa

21.45 Akhisar Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Balıkesir Atatürk) Kutluhan Bilgiç

21.45 Beşiktaş-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) Ali Palabıyık

23 Ağustos Pazar:

19.30 Eskişehirspor-Medicana Sivasspor (Eskişehir Atatürk) Deniz Ateş Bitnel

19.30 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Atatürk) Özgür Yankaya

21.45 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Akdeniz Üniversitesi) Özkan Çeliker

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Yeni Rize Şehir) Cüneyt Çakır

24 Ağustos Pazartesi:

21.45 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena) Hüseyin Göçek

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