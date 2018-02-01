İşte Süper Lig'e gelen ve gidenler; tek transfer yapmayan takım Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda devre arası transfer dönemi sona erdi.
İşte tek transfer yapmayan takımın Fenerbahçe olduğu Süper Lig'de takım değiştiren, lige yeni gelen ve giden oyuncuların tam listesi;
GALATASARAY
GELENLER:
Nagatomo
GİDENLER:
- Nigel de Jong (Mainz)
- Badou Ndiaye (Stoke City)
BEŞİKTAŞ
GELENLER:
- Domagoj Vida (Dinamo Kiev)
- Vagner Love (Alanyaspor)
- Cyle Larin (Orlando City)
GİDENLER:
- Cenk Tosun (Everton)
- Matej Mitrovic (Club Brugge)
- Orkan Çınar (Atiker Konyaspor)
FENERBAHÇE
GELENLER: X
GİDENLER:
- Robin van Persie (Feyenoord)
- Ahmethan Köse (Boluspor)
TRABZONSPOR
GELENLER:
- Jose Sosa (Milan)
- Filip Novak (Midtjylland)
GİDENLER: X
M.BAŞAKŞEHİR
GELENLER:
-Arda (Barcelona-kiralık)
-Bajic (Udinese-kiralık)
GİDENLER:
-Hakan (Antalya),
-Mehmet Batdal (Osmanlıspor-kiralık)
KAYSERİSPOR
GELENLER:
-William (Steaua Bükreş)
-Kravets (Dinamo Kiev)
GİDENLER:
-Canberk Aydın (Denizlispor)
-Ali Ahamada (Adana Demirspor)
-N'Guemo (Serbest), Stevanovic (Serbest)
GÖZTEPE
GELENLER:
-Andre Poko (Karabük)
-Atakan Kesgin (Buca)
-Demba Ba (S.Shenhua)
GİDENLER:
-Jahovic (Konya)
-Segbefia (Gazişehir)
-Emre Can Coşkun (Adanasporkiralık)
-Hakan Barış (Giresun)
SİVASSPOR
GELENLER:
-Robinho (A.Mineiro)
-Papp (Karabük)
-Saivet (Newcastle-kiralık)
GİDENLER:
-Ergin Keleş (Karabük)
-Leandrinho (Karabük)
-Cem Özdemir (Karabük)
-Galip Güzel (Ç.Rize)
YENİ MALATYA
GELENLER:
-Berk (Elazığ)
-Gökkan (Mersin İY)
-Mustafa (Düzyurt)
-Doria (Marsilya-kiralık)
-Junior (Sao Paulo)
GİDENLER:
-Turgut Şahin (Ç.Rize)
-Murat (Elazığ)
BURSASPOR
GELENLER:
-Sow (Al Ahli-kiralık)
-Grozav (Karabük)
-Shehu (A.Famagusta)
-Bostock (Lens)
-Alper Ademoğlu (Schalke)
GİDENLER:
-Deniz (G.Birliği)
-Bilal (Akhisar)
-İsmail (Gazişehir)
-Ozan (Waalwijkkiralık)
-Atta (Giresun)
-Furkan (Serbest)
KASIMPAŞA
GELENLER:
Diagne (T.Teda)
İlhan Depe (Karabük)
GİDENLER:
-Mert Kula (Menemen)
-Rangel (Kir. söz. bitti)
-Abdullah Durak (Ç.Rize)
ALANYASPOR
GELENLER:
-Barış (Karabük)
-Wanderson (D.Moskova)
-Villafanez (Panathinaikos)
-Augusto (Benfica-kiralık)
-Douglas (Al Ain)
GİDENLER:
-Love (Beşiktaş)
-Yusuf (İstanbul)
-Lazic (Denizlispor)
-Alpay (Adana)
AKHİSARSPOR
GELENLER:
-Seleznyov (Karabük)
-Dany (Karabük)
-Bilal Kısa (Bursa)
GİDENLER:
-Alperen Babacan (Denizlikiralık)
-Grbic (Buducnost)
GENÇLERBİRLİĞİ
GELENLER:
-Aydın Karabulut (Antalya)
-Deniz Yılmaz (Bursa)
-Sessegnon (Montpellier)
-Pogba (St. Etienne)
GİDENLER:
-Vedat Muriç (Ç.Rize-kiralık)
-Ömer Akyörük (Berliner)
-Rantie (Serbest)
OSMANLISPOR
GELENLER:
-Yalçın (Malatya)
-Ceyhun (Karabük)
-Lumanza (Stabaek)
-M.Batdal (Başakşehir-Kiralık)
GİDENLER:
-Koray (Ç.Rize)
-Diabate (Benevento-kiralık)
-Hasan Kılıç (Denizli-kiralık)
-Tugay Kaçar (Gazişehir-kiralık)
-Josue (Serbest), Doukara (Antalya)
ANTALYASPOR
GELENLER:
-Hakan Özmert (M.Başakşehir)
-Jevtovic (Kiralıktan döndü)
-Doukara (Osmanlı)
GİDENLER:
-Eto'o (Konya)
-Aydın (G.Birliği)
-Sandro (Benevento-kir.)
-Menez (C.America)
-Nasri (Serbest)
KONYASPOR
GELENLER:
-Eto'o (Antalya)
-Jahovic (Göztepe)
-Yatabare (Karabük)
-Orkan (Beşiktaş-kiralık)
-Volkan Şen (Trabzon-kiralık)
GİDENLER:
-Savaş Polat (Konya Selçuk-kiralık)
-İsmail Güven (Ş.Urfa-kiralık)
-Can Demir Aktav (Tuzla-kiralık)
-Abdülkerim Bardakçı (Giresun-kiralık)
-Eze (Denizlikiralık)
-Halil İbrahim Pekşen (Elazığkiralık)
-Ezekiel (serbest)
KARABÜKSPOR
GELENLER:
-Ergin Keleş, Leandrinho, Cem Özdemir (Sivas)
-Alican Karadağ (Kastamonu)
-Murat Akın (Sakarya)
-Stahl (Norrby)
-Kage (Kortrijk-kiralık)
-Yusuf Akbulut (Batman Petrol)
-Alexe (A.Limassol)
-Ahmet Karadayı (Geel)
-Kravchenko (O.Donetsk)
-Furkan Kaçar (Sultanbeyli)
GİDENLER:
-Papp (Sivas)
-Seleznov (Akhisar)
-Dany (Akhisar)
-Ceyhun (Osmanlı)
-Poko (Göztepe)
-İlhan Depe (Kasımpaşa)
-Grozav (Bursa)
-Barış Başdaş (Alanya)
-Yatabare (Konya)
-Ahmet Şahin (Giresun)
-Serdar Deliktaş (Gazişehir)
-Gaman (Spicul Bükreş)