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Spor

İşte Süper Lig'deki ve Türkiye Kupası'ndaki derbi tarihleri!

İSTANBUL, (DHA) -  Türkiye Futbol Federasyonu; Spor Toto Süper Lig'de 23

13 Şubat 2018 20:18

İSTANBUL, (DHA) - 

Türkiye Futbol Federasyonu; Spor Toto Süper Lig\'de 23., 24., 25. ve 26. hafta maçlarının, Ziraat Türkiye Kupası\'nda ise yarı final birinci maçlarının programını açıkladı.
İşte kritik tarihler:
SPOR TOTO SÜPER LİG
-23. Hafta-
25 Şubat Pazar 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)
-24. Hafta-
5 Mart Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Medical Park Stadyumu)
-26. Hafta-
17 Mart Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu)
18 Mart Pazar 19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (3. İstanbul Fatih Terim)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. MAÇ
1 Mart Perşembe 20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park)

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