İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı aylık tablosu

Açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte tüm emeklilerin ve görevdeki memurların temmuz ayı zamlı maaşları da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur’lular maaşlarını temmuzda yüzde 5.89 zamlı alacak, memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 6.89 olarak belirlendi.

Bu yılın ilk yarısına ait enflasyon açıklandı, böylece 12 milyona yakın emekli ile çalışan memurların da alacağı zam belli oldu. Hem memur ve emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor. [Kuruşu kuruşuna emekli zamları] Zam oranı, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyona göre hesaplanıyor. Bu yılın ilk 6 ayındaki enflasyon rakamı da yüzde 5.89 olarak gerçekleşti.

En düşük bin lira olacak

Peki, bu enflasyon, emeklilerin maaşlarına nasıl yansıyacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında maaşlarını yüzde 5.89 zamlı alacak. Böylece en düşük SSK emekli aylığı 1.485 liraya, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı da 1.330 liraya yükselecek. Yeni zam ile birlikte en düşük tarım emeklisinin maaşı da bin liranın üzerine çıkacak.

Zamdan; SSK emeklileri, SSK tarım emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, Bağ-Kur tarım emeklileri, özel sigorta emeklileri, banka emeklileri, iş kazasından dolayı aylık maaş alanlar, iş hastalıklarından dolayı aylık maaş alanlar ve iş kazası ve meslek hastalığından dolayı ölüm aylığı alanların eş, çocukları da yararlanacak.

Emekliye enflasyon farkı

Gelelim memur ve memur emeklilerinin zammına. Emekliler ile görevdeki memurlar hem toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam hem de enflasyondan kaynaklı fark alacaklar. Açıklanan enflasyon ile birlikte bu fark da yüzde 2.89 oldu. Yani, çalışan memurlar ile emeklileri temmuzda maaşlarını yüzde 6.89 zamlı alacak. Yeni zam ile birlikte de en düşük emekli memur aylığı 1.871 liraya çıkacak.

Bugünden itibaren de SSK ve Bağ-Kur ile görevdeki memur ve emeklilerinin temmuzda alacakları zammı; eline geçecek maaşı kuruşu kuruşuna açıklayacağız. İlk olarak da SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinden başlıyoruz.