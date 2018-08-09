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Spor

İşte Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri

2018-2019 sezonunun ilk haftası için Merkez Hakem Kurulu'ndan açıklama geldi

09 Ağustos 2018 15:33

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

10 Ağustos Cuma: 

  • 21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ümit Öztürk

11 Ağustos Cumartesi:

  • 19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
  • 19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler
  • 21.45 Fenerbahçe-Bursaspor: Halil Umut Meler

12 Ağustos Pazar:

  • 19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Fırat Aydınus
  • 19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
  • 21.45 Beşiktaş-Akhisarspor: Bülent Yıldırım
  • 21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

13 Ağustos Pazartesi:

  • 21.45 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

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