THY’nin 1951 sefer sayılı uçağı ile Amsterdam Schiphol Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi (ATC-Air Traffic Control) arasında yapılan son konuşmalar ortaya çıktı.



Pilotların en son 18 sağ pistine iniş için ILS olarak adlandırılan Aletli İniş Sistemi (Instrument Landing System) kullanarak ineceklerini bildirdikleri öğrenildi. İşte son konuşmalar:



Amsterdam ATC: THY 1951, 7 bin feet (2 bin 600 metre) yüksekliğe alçalabilirsiniz.



THY 1951: Anlaşıldı 7 bin feet’e alçalıyoruz.



Amsterdam ATC: THY 1951, 4 bin feet’e (bin 300 metre) alçalabilirsiniz.



THY 1951: Anlaşıldı, 4 bin feet’e alçalıyoruz.



Amsterdam ATC: 4 bin feet’te 18 sağ pistine ILS kullanarak yaklaşabilirsiniz. Papa Lima noktasını rapor edin.



THY 1951: Papa Lima noktası 4 bin feet rapor edilecek.



Amsterdam ATC: 180 derece başa dönün yaklaşmaya serbestsiniz.



THY 1951: Sağa, 180 derece başa döndük. 18 sağ pistine ILS yaklaşması yapıyoruz.



Amsterdam ATC: Anlaşıldı. Kule ile temasa geçebilirsiniz. Kule frekansı 118.27, bye bye.





Kule, diğer uçakları hemen uyardı



Türk Hava Yolları uçağının Amsterdam yakınlarında bir tarlaya düştüğü o dehşet anları sırasında kulede de panik yaşanıyordu.

Amsterdam'daki havaalanının kule görevlisi havada olan diğer uçakları uyardı. Trafiği büyük bir soğukkanlılıkla yönlendirip yeni bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. 'Pozisyonunuzu koruyun' uyarısında bulundu!

İşte o konuşmalar:



Kule: Şu an için bu frekansta kalın! Şu anda havalimanında büyük bir problemimiz var Pozisyonunuzu koruyun! Size yönlendirmelerimi ileteceğim!

Ardından da o an trafikte olan ve iniş için izin bekleyen tüm uçaklardan durumun anlaşıldığı mesajları geldi.

Uçaktan son kez 'Başka alana inebilir miyiz' anonsu duyuldu .



Kule: 'Burada acil durum var 'dedi ve peşine 'uçağı kaybettik' anonsu duyuldu.



