İşte son 10 yılın döviz gelir ve gideri

Mahfi Eğilmez*

Aşağıdaki tablo Türkiye’nin küresel kriz sonrasındaki on yılda (2008 – 2017 dönemi) ödemeler dengesi gelişmelerinin birikimli sonuçlarını gösteriyor.



2008 - 2017 Dönemi / Milyar USD GSYH 8.117,0 Cari Denge -437,4 İhracat 1.474,6 İthalat -2.054,5 Mal Dengesi -579,9 Hizmet Gelirleri 419,9 Hizmet Giderleri -212,6 Hizmet Dengesi 207,3 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelir 54,0 Birincil Yatırım Kaynaklı Gider -136,2 Birincil Kaynaklı Gelir Gider Dengesi -82,2 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelir 17,4 17,4 Sermaye Hesabı -0,4 Cari Denge + Sermaye Hesabı -437,8 Finans Hesabı 437,8 Doğrudan Yatırım Varlık -33,7 Doğrudan Yatırım Yükümlülük 134,8 Doğrudan Yatırım Dengesi 101,1 Portföy Yatırımları Varlık -7,7 Portföy Yatırımları Yükümlülük 141,2 Portföy Yatırımları Dengesi 133,5 Diğer Yatırımlar Varlık -12,0 Diğer Yatırımlar Yükümlülük 207,1 Diğer Yatırımlar Dengesi 195,1 Net Hata ve Noksan 36,0 Rezervler -27,9



Önce Türkiye’nin bu on yılda nasıl cari açık verdiğini ele alalım.



Türkiye, bu on yılda toplam 8.117 milyar Dolarlık GSYH yaratmış ve 437,4 milyar Dolar cari açık vermiş. Cari açığın GSYH’ye oranı yüzde 5,4 olmuş.

Mal dengesi açığı 579,9 milyar Dolara ulaşmış. Bir başka deyişle Türkiye ihracatından yaklaşık yüzde 40 daha fazla ithalat yapmış. Buna karşılık hizmet gelir gider dengesinde (turizm, navlun gibi gelir ve giderler) gelir lehine 207 milyar Dolar fazlalık yaratmış ve bu fazlalık dışticaret açığını bir miktar dengelemiş. Bu işlemler sonucunda cari açık 437,4 milyar Dolar olmuş. Yani Türkiye son on yılda dış dünyayla olan mal ve hizmet alışverişinde 437,4 milyar Dolar açık vermiş.



Şimdi gelelim bu açığın nasıl finanse edildiğine.



Sermaye hesabının da negatif katkısıyla 437,8 milyar Dolara ulaşan dış finansman gereksiniminin 101,1 milyar Doları doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla, 133,5 milyar Dolarlık kısmı portföy yatırımlarıyla, 195,1 milyar Dolarlık kısmı da diğer yatırımlarla karşılanmış bulunuyor. Portföy yatırımları ve diğer yatırımlar (133,5 + 195,1 = 328,6 milyar Dolar) sıcak para olarak adlandırılan gruba giriyor. Buna göre Türkiye, bu on yıllık dönemde ortaya çıkan 437,8 milyar Dolarlık finansman ihtiyacının yüzde 23,1’ini doğrudan yatırımlarla karşılarken yüzde 75,1’ini de sıcak parayla karşılamış görünüyor.

Bu dönemde net hata ve noksan olarak sınıflandırılan 36 milyar Dolarlık döviz girişinin kaynağı bilinmiyor. Yine bu dönemde Türkiye, 27,9 milyar Dolar da döviz rezervinden kullanmış.

Dönemin cari açık ve dış finansman özetini şöyle bir tabloda gösterebiliriz:

Milyar USD % GSYH 8.117,0 Cari Denge - 437,4 -5,4 GSYH deki Payı Dış Finansman İhtiyacı 437,8 5,4 GSYH deki Payı Doğrudan Yatırımlar 101,1 23,1 Dış Finansmandaki Payı Sıcak Para 328,6 75,1 Dış Finansmandaki Payı Diğerleri 8,1 1,9 Dış Finansmandaki Payı

Özet tabloya bakınca Türkiye’nin büyümek için cari açık vermek zorunda kaldığı ve bu açığın da dörtte üçünü sıcak parayla finanse etmek zorunda kaldığı anlaşılıyor.