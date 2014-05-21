T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte Soma'da işçilere gaz maskesi diye verilen o aparat

Soma Madencilik'te çalışan işçilere gaz maskesi diye verilen aparatın raf ömrünün 5 yıl olmasına rağmen bazılarının 21 yıllık olduğu ortaya çıktı

21 Mayıs 2014 18:16

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma’daki madende işçilerin taktığı gaz maskeleri de tartışma konusu oldu.

CNN TÜRK muhabiri Kenan Şener, küflü, eski ve oksijensiz ortamda faydasız olduğu savunulan o maskeyi buldu ve Soma Madencilik’te çalışan bir maden işçisi ile konuştu.

Raf ömrü en çok 5 yıl olan gaz maskeleri 1993 yapımı. Üstelik Çin'den ithal edilen ve gaz maskesi denilen bu aparatlar, sadece oksijen oranının yüzde 18'e düştüğü ortamlarda kullanıma uygun.

Açık havada, normal koşullarda solunan havadaki oksijen miktarının yüzde 21 olduğu dikkate alındığında işçilerin bu gaz maskeleri ile madene gönderilmesi, ihmalin boyutlarını ortaya koyuyor.

 

ETİKETLER

gaz maskesisomamadenfaciahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24