İşte Soma'da işçilere gaz maskesi diye verilen o aparat

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma’daki madende işçilerin taktığı gaz maskeleri de tartışma konusu oldu.

CNN TÜRK muhabiri Kenan Şener, küflü, eski ve oksijensiz ortamda faydasız olduğu savunulan o maskeyi buldu ve Soma Madencilik’te çalışan bir maden işçisi ile konuştu.

Raf ömrü en çok 5 yıl olan gaz maskeleri 1993 yapımı. Üstelik Çin'den ithal edilen ve gaz maskesi denilen bu aparatlar, sadece oksijen oranının yüzde 18'e düştüğü ortamlarda kullanıma uygun.

Açık havada, normal koşullarda solunan havadaki oksijen miktarının yüzde 21 olduğu dikkate alındığında işçilerin bu gaz maskeleri ile madene gönderilmesi, ihmalin boyutlarını ortaya koyuyor.