İşte Skibbe'nin galibiyet sırrı





UEFA Kupası B Grubu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona eren Benfica karşılaşması sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe açıklamalarda bulundu.





Maç öncesinde Galatasaray'ın bu zorlu deplasmandan puan çıkarmasının çok zor olduğu belirtilirken, sarı kırmızılı takımın 1 puan için oynayacağı belirtilmişti.



Fakat Galatasaray Teknik Direktörü Skibbe maça; Arda, Lincoln, Ümit Karan ve Baros gibi hücum oyuncuları ile çıktı.



Skibbe bu şaşırtan ama başarıya ulaşan sistemini maçtan sonra şöyle açıkladı: "Baros ve Ümit Karan sistemin içinde ne yapmasını bilen oyuncular. Daha defansif bir kadro çıkararak, rakibe korktuğumuz izlenimini vermek istemedim."



Alman teknik adam sölerini şöyle sürdürdü: "İlk 10 dakika 2-3 dakika çok önemli pozisyonlar yakaladık. 15 dakika rakibimiz bizi baskı altına aldı. Kalecimizin çok iyi refleksleriyle geriye düşmedik. Ama ilk devrenin sonuna doğru hakimiyeti yine elimize aldık. Ve ikinci devre tamamen üstünlük bizdeydi. Gollerimizi de bulduk. Bugün harika bir sistem, takımın topun arkasında durması ve ikili mücadelelerde gösterilen performans başarıyı getirdi. Fakat matematik olarak puanımız henüz yeterli değil."



Skibbe hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi ile ilgili ise, "Özellikle göğsümüzü gere gere Kadıköy'e gideceğiz. Tabii ki derbilerin havası farklı olur. Orada bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak istiyoruz." dedi.



