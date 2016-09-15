İşte sivil GATA'dan ilk fotoğraflar

Ülke genelinde, 26 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 32 Hastane ile bir rehabilitasyon ve bakım merkezi başkanlığının sağlık Bakanlığı’na bağlanmasının ardından hastanelerde devir prosedürleri sürüyor.

Adı Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilen GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, MR’dan diş hekimliğine, tomografiden açık kalp ameliyatlarına kadar her sağlık hizmetini artık sivil vatandaşa da sunulacak.

Milliyet'ten Arif Balkan'ın haberine göre, önceden yüzde 5 olan sivil hasta kabulü yüzde 100 olarak değiştirilirken, vatandaşlar tıpkı herhangi bir devlet hastanesine gider gibi telefonla ya da internetten randevu alarak ilgili birimlerde tedavi olabilecek. Tam teşekküllü hastane, sivil vatandaşları kabul etmeye başlamasına rağmen, askeri hastane geçmişi sebebiyle henüz çoğu hastanın tercih ettiği bir hastane değil. Hastane içinde TSK Sağlık Komutanlığı’na dair izleri de hâlâ görmek mümkün. Boşaltılmış komutan panoları, bazı tabelalar ve binalara verilen seri numaraları bunlardan bazıları.

Tedavi için hastanenin yolunu tutan Gülbeyaz Karataş, “Burada aldığım hizmeti başka hiçbir hastanede alamadım. Önceden de buraya geliyordum. Artık kontenjana takılmadan buraya geleceğim. Gerek ortamı gerekse de doktorlarının ilgili olması burayı çok özel kılıyor” dedi. Hastanenin sivilleşmesini doğru bulmayanlar da var. Emekli asker Kemal Kaya ise, “Burası TSK için önemli bir kurumdu. Keşke tamamen sivilleşmesi yerine kontenjan artırımı yapılsaydı” diye konuştu.

Gümüşsuyu Şişli Etfal’e, Kasımpaşa Okmeydanı’na

Düzenlemenin ardından İstanbul’daki diğer askeri hastaneler Kasımpaşa ve Gümüşsuyu da, bulundukları ilçeden dolayı Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlandı. Kasımpaşa Askeri Hastanesi Okmeydanı Devlet Hastanesi’nin bir ek binası gibi hizmete devam ederken, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi de Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne devredildi.

"Türkiye’nin en önemlilerinden"

Anadolu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Kemal Memişoğlu, tarihi 1840’lı yıllara dayanan Türkiye’nin en eski hastanelerinden Haydarpaşa GATA’yı anlattı. Memişoğlu, yeni Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kaliteli ve iyi bir hastane olduğunu, kalitenin kısa sürede daha da üst seviyelere taşınacağını söyledi. GATA Haydarpaşa’nın büyük bir hastane olduğunu vurgulayan Memişoğlu, “Sağlık Bakanlığı 2005’te Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında üniversite hastaneleri hariç bazı kurumların hastanelerini bünyesine katmıştı. Bu hastanelerin arasında sadece askeri hastaneler bakanlık bünyesine alınmamıştı. OHAL kapsamında çıkartılan kanun hükmündeki kararname ile askeri hastaneler de bakanlığımız bünyesine devredildi” dedi.

Memişoğlu, hastane içerisinde poliklinik hizmetlerinde kaliteyi artırmak adına bazı yenilikler yapacaklarını belirterek, “Askeri sağlık personeli hastanede hizmet vermeye devam edecek. GATA Haydarpaşa köklü geçmişi ile önemli bir hastane. Önceden bilindiği üzere asker ve asker yakınlarına ağırlıkta hizmet veriliyordu. Sivil kontenjan yüzde 5 dolaylarındaydı. Malumunuz, sağlık hizmetlerini sunmak Sağlık Bakanlığı’nın görevi olması gerekiyor. Bu kapsamda, devri sağlanan askeri hastane böylece bünyesindeki hekim arkadaşlarımız, hastanedeki cihazlar ve diğer bütün envanterlerle birlikte, poliklinik hizmeti sunacak. Askeri sağlık personeli ve memurlar bizde kaldı, diğer askeri personel ayrıldı. Devrinin ardından poliklinik hizmetlerimiz de başladı. Hastanenin acil kısmı henüz beklenen seviyede değil. Bilişim entegrasyonu tam olarak sağlanmadı. Ancak birkaç gün içinde bu işlemler de sonuçlanacak. Bugüne kadar burada sunulan kaliteli hizmeti daha da artıracağız. Burası sadece Anadolu yakası ya da istanbul’un değil, Türkiye’nin de en önemli hastanelerinden” ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi imkânlara sahip"

Memişoğlu, hastaneye tıp alanında önemli adımlar atan ve ülkemizde tıp fakültelerinin kuruluşunu sağlayan Sultan Abdülhamid’in isminin verilmesinin de kendileri ve Türk tarihi için önemli olduğunu aktardı. Hastanenin büyük bir alana kurulu olduğunu, yaklaşık 698 yatak kapasitesi bulunduğunu belirten Doç. Dr. Kemal Memişoğlu şunları söyledi:

“Hastane geçmişte doluluk oranı açısından istenilen seviyeye ulaşamamış. Oysa çok ciddi imkânlara sahip. Devrin ardından buradaki imkânlar artık vatandaşın hizmetine girdi. Ancak tabiri caizse hastalarımızın çoğunun ayağı henüz buraya alışık değil. Halen askeri hastane olarak biliniyor. Ancak yakın zamanda bu da değişecektir. Hastanenin ismi bundan sonra Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak anılacak. Elbette GATA’nın devamı olarak kabul etmek gerekir. Tıp fakültelerinin kuruluşu Abdülhamid Han dönemine denk gelir. Türk tarihi açısından anlamlı olduğu için hastaneye onun ismini verdik. Burası oldukça kompleks ve büyük bir hastane. Yaklaşık 698 yatağı, aynı zamanda emar, tomografi, anjiyo, açık kalp ameliyatları yapılacak kapasitesi var. Yanık tedavi merkezi bu bölgede ciddi bir eksiklikti. Bu hastaneyle birlikte bu eksiklik de giderilecek ve yanık tedavilerinde de hizmet sunulacak. Tam teşekkülllü bir hastane. Milletimize hayırlı olsun.”