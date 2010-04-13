İşte sınavsız üniversite bölümleri

T24 - Sınavsız geçiş yapılması gündemdeyken en fazla kontenjan açığı bulunan bölümler arasında: 'Fizik, işletme, bilgisayar mühendisliği var.' Tarım işletmeciliği ve Gürcü dili edebiyatı bölümlerini ise tek bir kişi bile tercih etmedi.





YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın, az tercih edilen bölümler için ileri ki yıllarda sınavsız geçişin mümkün olacağını açıklaması üzerine; gözler, geçmiş yıllarda kontenjanı boş kalan bölümlere çevrildi. ÖSYM verilerine göre, 2009 üniversiteye yerleştirme işlemleri sonucunda, asfaltit ve petrol gaz üretiminin fiziki süreçleri, ekoloji, kimya teknolojisi, tarım işletmeciliği ve Gürcü dili ve edebiyatı bölümlerini tercih hakkı olan 1 milyon 86 bin 762 adaydan bir tek aday bile tercih etmedi. Radikal gazetesinde yer alan habere göre,2009 ek yerleştirme sonucuna göre de en fazla boş kontenjana sahip fizik, işletme, bilgisayar mühendisliği bölümleri de sınavsız geçişe göz kırpıyor. Fizik bölümünde 2 bin 178, İşletme’de bin 774 ve bilgisayar mühendisliğinde bin 138 kontenjan boş kaldı. Ancak bu bölümlerden işletme kendisine ayrılan 17 bin 516 kontenjanla Türkiye’de en yüksek kontenjana sahip bölüm. 2009’da işletme için ayrılan 17 bin 516 kontenjandan 16 bin 367’si doldu.





İlgi görmeyen bölümler



YÖK Başkanı Özcan’ın açıklamasına göre, birkaç yıl içinde uygulanacak üniversiteye sınavsız geçiş sisteminde, az tercih edilen bölümlerle çok tercih edilenler belirleyici olacak. Yeterince ilgi görmeyen bölümler, sınavsız da öğrenci kabul edecek. Özcan, sistemi üniversite kapılarındaki yığılmanın azaltılmasından sonra uygulamaya koyacaklarını belirtti, ancak YÖK, sistemin ana hatlarını belirlemek için yükseköğretim programlarını şimdiden masaya yatırdı. Radikal de ÖSYM verilerine göre, 2009 ÖSS’de yerleştirme işlemleri sonucunda Türkiye’nin lisans programları tercihlerini tespit etti:





Hiç tercih edilmeyenler



25 kontenjanı olan asfaltit ve petrol gaz üretiminin fiziki süreçleri bölümünü ilk yerleştirmede tek bir aday bile tercih etmedi. ÖSYM boş kalan bu bölüme ek yerleştirmede yer vermedi. ÖSYM, ilk yerleştirmede tercih eden aday bulamadığı, 20 kontenjanlık ekoloji ve 20 kontenjanlık kimya teknolojisi bölümlerini de ek yerleştirmede listeye almadı. 41 kontenjan ayrılan tarım işletmeciliği ile 21 kontenjan ayrılan Gürcü dili ve edebiyatı bölümleri de tek bir adayın bile ilgisini çekmedi. Tüm kontenjanları boş kalan her iki bölüm, ek yerleştirmede bir kez daha listeye alınmalarına rağmen, tek bir adayın bile ilgisini çekemedi. 100 kontenjanı olan bilgisayar-enformatik bölümünü de ilk yerleştirmede bir tek aday bile tercih etmedi. ÖSYM, ikinci yerleştirmede tamamı boş olan bilgisayar enformatik bölümü kontenjanlarını tekrar listeye koydu ve bu bölüm için sadece 1 aday tercihte bulundu. 41 kotenjanlı kültür bitkileri üretimi ve pazarlamasına, 10 kontenjanlık rus diline, 40 kontenjanlık çevre bilimleri ve yönetimine, 61 kontenjanlık kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı bölümlerine de sadece birer aday yerleştirildi. Rus dili haricinde bu bölümler ek yerleştirmede bir kez daha adayın karşısına çıkarıldılar, ancak bir kez daha ilgi görmediler.



Uluslararası işletme bölümünün yüzde 90’ı (100 kontenjandan 90’ı), Uluslararası işletmecilikin yüzde 93’ü (160 kontenjanın 149’u), bilgisayar ve enformasyon sistemleri’nin yüzde 94’ü (53 kontenjandan 50’si), pazarlama’nın yüzde 91’i (250 kontenjandan 228’i), radyo ve televizyonun yüzde 95’i (140 kontenjandan 134’ü), reklamcılık ve halkla ilişkilerin yüzde 95’i (180 kontenjandan 171’i), üretim mühendisliğinin yüzde 82’si (47 kontenjandan 47’si), Avrupa Birliği ilişkilerinin yüzde 86‘sı (382 kontenjanın 331’i), bilgi teknolojilerinin yüzde 84’ü (123 kontenjandan 104’ü), petrol ve gaz kuyularının açılması, petrol ve gaz üretim makineleri teçhizatı ve petrol-gaz yataklarının işletilmesi ve kullanımı bölümü kontenjanlarının yüzde 88’i (25 kontenjandan 22’si)boş kaldı.





Ek yerleştirmede dolmayanlar



ÖSYM ek yerleştirme işlemleri sırasında bazı bölümlerde boş kalan kontenjanların üstüne ek kontenjan ekleyince, boş kalan kontenjan sayısı iyice arttı. 2009 ÖSS ek yerleştirme işlemleri sonucunda kontenjanı dolmayan bölümlerde fizik rekor kırdı. İlk yerleştirmede 6 bin 977 kontenjanından sadece 2 bin 32 kontenjanı boş kalan fizik bölümü için ek yerleştirme listesinde bu kez 2 bin 812 kontenjan ayrıldı, bunların 2 bin 178’i boş kaldı.



Fizik bölümü gibi işletme bölümü de ek yerleştirme kontenjanları belirlenirken artan kontenjanlarıyla, ikinci yerleştirmede boş kontenjan rekoru kıran bölümlerden oldu. İlk yerleştirmede 17 bin 516 kontenjan ayrılan işletme bölümü kontenjanlarının sadece yüzde 6’sı boş kalmıştı.



Boş kalan 1149 kontenjanın üstüne, 1575 kontenjan daha eklendi. Ancak ek yerleştirmede toplam 2 bin 724 kontenjan ayrılan işletme kontenjanlarının bin 774’ü boş kaldı. İlk yerleştirmede 5 bin 901 kontenjanından sadece yüzde 14’ü boş kalan bilgisayar mühendisliği bölümüne de ek yerleştirmede 456 fazladan kontenjan verildi.



Ek yerleştirmede 1341 kontenjana sahip olan bilgisayar mühendisliği bölümü kontenjanının 1138’i boş kaldı.





