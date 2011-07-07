İşte şike yapılan 19 maç!

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8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi



Emniyetin açıklaması ne anlama geliyor?





1- Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig’de 19 maçta şike tespit edilmiş ve delillendirilmiştir. 2- Bazı futbolcular tehdit edilerek kulüpteki alacaklarından zorla vazgeçirildi. 3- Futbolcu Temsilcisi sınavı soruları, adaylara fahiş fiyat karşılığında satıldı.Hürriyet'tenimzalı haber şöyle:Futbolda şike soruşturması her gün yeni bir boyut kazanıyor... İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün sürpriz bir açıklama yaparak, soruşturma kapsamında Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig’de geçen sezon oynanan 19 maçta şike ve teşvik şikesi tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu iddiaların hepsinin dellilendirildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan şahıslara çok ciddi suçlamalar yöneltildi. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:“Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik olarak, cebir ve şiddet içeren eylemler, yetkisiz futbolcu menajerliği yapılması ve Bank Asya 1. Ligi’nde mücadele eden bir futbol kulübündeki usulsüzlükler nedeniyle Aralık 2010 tarihinde çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalarda, suç örgütünün yetkisiz menajerlik yolu ile yüksek miktarda haksız kazanç temin edildiği, bazı spor kulüplerinin hesaplarında usulsüzlükler yaptığı, bazı futbolcuların da tehdit edilerek kulüpteki alacaklarından zorla vazgeçirildikleri, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 31 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen Futbolcu Temsilcisi Sınavı sorularının da suç örgütünce ele geçirildiği ve daha sonra sınava katılan adaylara fahiş fiyat karşılığında satıldığı, örgütlü bir şekilde, Süper Lig ve Banka Asya Birinci Ligi’ndeki toplam 19 maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve delillendirilmiştir.”Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 38 kalibre çapında ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 8 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 61 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada ayrıca operasyon sürecinde halktan büyük destek alındığına dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi:“İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak organize suç örgütlerine karşı geçmiş dönemde yürüttüğümüz ve birçok organize suç örgütünün çökertildiği başarılı operasyonlara, hassasiyetle ve titizlikle devam edilmektedir. Bu mücadelemizde vatandaşlarımızdan aldığımız büyük destek bizi son derece memnun etmekte ve motivasyon kaynağımız olmaktadır.”(Kanaltürk - Telegol)İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sıkça rastlanmayan bir uygulamaya imza atarak, devam eden şike soruşturması ile ilgili olarak, kendi resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı ve basına görüntü dağıttı. Savcılığa sevkedilen şüpheliler hakkında kesin hükümler içeren bu açıklama üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir kaynak şu yorumu yaptı: “Emniyetin açıklamasında ‘19 maçta şike ve teşvik faaliyeti tespit edilmiş ve delillendirilmiştir’ şeklinde ibarenin bulunması, “Şüpheliler henüz savcılıkta ifade verirken, polisin bu tür bir açıklama yapmasının, standart açıklamalara uymadığını ve yargıya müdahale anlamı taşıyor.”