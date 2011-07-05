İŞTE ŞİKE OPERASYONUNUN TÜM AYRINTILARI

Ahmet Küçük



T24 – Spor Toto Süper Ligi ve Bank Asya 1’inci Ligi kapsayan 12 ilde yürütülen “futbolda şike ve teşvik” operasyonunda 60 kişi gözaltına alındı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın da aralarında bulunduğu bir çok yönetici, menajer ve futbolcunun ifadesine başvuruldu. İfadelerinin alındığı 20 kişinin Beşiktaş Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Bir hafta süreceği iddia edilen operasyonlarda 150 ile 200 kişinin gözaltına alınması bekleniyor.















“Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” iddiasıyla Eski Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün 9 ay önce başlattığı ve Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk’in yürüttüğü soruşturmada, Spor toto Süper Lig’deki 15 karşılaşmada ve Bank Asya 1’inci Lig’de de 5 karşılaşmada şike yapıldığı ve teşvik primi dağıtıldığı iddia edildi.



Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Ligin 2010-2011 sezonuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında başta Eskişehir – Trabzonspor maçı için teşvik, Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu ilan ettiği ve 4-3 kazandığı Sivasspor maçı için de şike incelemesi yapıldığı belirtildi. Spor Toto Süper Lig’de 15 ve Bank Asya 1’inci Lig’de de 5 karşılaşmanın mercek altına alındığı ileri sürüldü.



Alınan bilgilere göre; maç veya oyuncu bağlayan kişilerin telefonlarda şifreli konuştuğu ve maçın bağlanıp bağlanmadığını öğrenmek isteyen kişinin karşı taraftakine, "Tarla yeşillendi mi, buğday başak saldı mı?" sorusu sorduğu kaydedildi.



Operasyona ait delillerin tasnifinin yaklaşık 1 ay sürdüğü belirtilirken, operasyonun seçimlere etki etmemek için seçim sonrasına bırakıldığı da iddia edildi.



Operasyon çerçevesinde başta İstanbul olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir, Antalya, Giresun, Diyarbakır, Trabzon, Mersin ve 2 ilde daha eş zamanlı baskınlar yapıldı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş kulüplerinin yanı sıra, Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu'nun Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan otelinde de arama yapıldı. Gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.





Fenerbahçe’deki gelişmeler





Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, As Başkan Şekip Mosturoğlu, Muhasebe Müdürü Tamer Yelkovan, Eskişehirspor’dan transfer olan Sezer Öztürk, Karabükspor’dan transfer olan Emenike operasyonun pazar günü gerçekleştirilen ilk dalgasında gözaltına alındı.



Fenerbahçe’nin ligin 25. haftasındaki Konyasporla yaptığı ve 2-0 kazandığı maç ile ligin son haftası şampiyonluğunu ilan ettiği ve 4-3 kazandığı Sivasspor karşılaşması incelemeye takıldı. Konyaspor maçında Teknik Direktör Yılmaz Vural’a para verildiği öne sürüldü. Kanal D’nin haberinde göre, polise ait olduğu öne sürülen görüntülerde Fenerbahçeli yöneticilerden Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve İdari Menajer Ümit Karan’a maç sonunda 400 bin lira verildiği iddia edildi.



Şike soruşturması üzerine harekete geçen UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan, bu sene Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak olan Fenerbahçe’nin durumunun 25 Ağustos’a kadar bildirilmesini istedi. UEFA, soruşturmanın gidişatına göre Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nden men etme hakkına sahip.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Pazar günü ifadesi alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyeti’nde geçirdi. Pazartesi günü gözaltındayken sağlık sorunları nedeniyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım tedavisinin ardından tekrar Emniyet’e götürüldü. Akşam saatlerinde kendisini kötü hissettiğini bildiren Yıldırım müşahede altında tutulmak üzere tekrar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



"Futbolda şike soruşturması" kapsamında yapılan operasyonun ardından, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre; "geçmişi şan ve şerefle dolu Kulübümüz, tarihinin hiç bir döneminde hukuksuzluk içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" denildi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu isimlerin gözaltına alınmasının ardından pazartesi günü, Fenerbahçe’nin İMKB’deki hisseleri yüzde 19,30 ile Borsa'da en çok değer kaybeden ikinci hisse oldu. Fenerbahçe Sportif'in piyasa değeri bir günde 343 milyon 750 bin lira eriyerek 1 milyar 781 milyon 250 bin liradan, 1 milyar 437 milyon 500 bin liraya geriledi.



Fenerbahçe Spor Kulübü, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, yayın yasağı getirilmesini istedi.





Trabzonspor’daki gelişmeler





Futbol’da şike iddialarına karışan Trabzonspor’da gözaltı şoku yaşanmazken, Pazar günü yapılan ilk operasyonda As Başkan Nevzat Şakar’ın gözaltında alındığı iddiaları asılsız çıktı. Polisin, Trabzonspor’un yönetim binasında yaptığı aramalar da tamamlandı.



Trabzonspor, bazı karşılaşmalarda şike yapmaya çalıştığı ancak başaramadığı da gelen haberler arasında yer aldı.



Şike soruşturmasında adı geçen Trabzonspor’un İMKB’deki hisselerinin pazartesi günü yüzde 7'den fazla düştüğü öğrenildi. Hisselerin piyasa değeri ise 33 milyon 750 bin 10 lira azalarak, 412 milyon 500 bin liraya indi.





Sivasspor’daki gelişmeler





Yürütülen soruşturmada Fenerbahçe’den sonra adı en çok geçen kulüp olan Sivasspor’un ligin son haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında şike yaptığı iddia edildi. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın da gözaltına alındığı operasyonlarda eski Sivassporlu futbolcu Mehmet Yıldız ve kaleci Korcan Çelikay da gözaltına alındı.



Süper toto Süper Ligi’nin son haftasındaki Fenerbahçe maçında, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın 2 milyon dolar, kaleci Korcan Çelikay’a 55 bin Euro değerinde bir araba hediye edildiği iddia edildi.





Eskişehirspor’daki gelişmeler





Fenerbahçe’nin, ligin 30. Haftasında 0-0’lık skorla sona eren Eskişehirspor-Trabzonspor karşılaşması öncesi, Eskişehirsporlu Sezer Öztürk’e transfer sözü verdiği ve Sivasspor’dan transfer olan Mehmet Yıldız’a para teklif edildiği iddia edildi.



Fenerbahçe’nin ligin 28. Haftasında karşılaştığı ve 3-1 kazandığı Eskişehirspor maçının ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve İdari Menajeri Ümit Karan’ın, Trabzonspor karşılaşmasının ardından 400 bin lira aldıkları da gelen bilgiler arasında yer aldı.



Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, ''Gözaltıların takımımızla ilgisi yoktur, tamamen kişiseldir'' dedi.





Konyaspor’daki gelişmeler





Spor Toto Süper Lig’in 25. Haftasında Konyaspor’u Şükrü Saracoğlu Stadı’nda ağırlayan ve sahadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe’nin, Konyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’a para teklif edildiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine ifadesi alınması için aranan Vural’ın Almanya’da görüldüğü ileri sürüldü.





Giresunspor’daki gelişmeler





İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen futbolda şike ve teşvik soruşturması kapsamında Giresun’da 10 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonlarda, Giresunspor Basın Sözcüsü Fatih Sandal, gazeteciler Candemir Sarı, Adil Şahin, Murat Yakarışık ve Mesut Erdoğan, Giresunspor Taraftarlar Derneği üyeleri Selim Kımıl, kardeşleri Hırçın Kımıl, Evren Kımıl ile eski yönetici Abdullah Karakus ve Samet Erdemir gözaltına alınarak Giresun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli önce polis araçlarıyla Trabzon’a oradan da İstanbul’a sevk edildi.



Şike ve teşvik primi soruşturması kapsamında pazar günü yapılan operasyonlarda Ergenekon davasından tutuklu olan Sedat Peker’in “manevi oğlu” Giresunspor Eski Başkanı Olgun Peker İstanbul’da, Giresunspor Başkanı Ömer Ülkü, Taraftarlar Derneği Başkanı Özden Tütüncü ve eski yönetici Hakan Karaahmet de Giresun’da gözaltına alınarak İstanbul’a gönderildi.





İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR





1- Aziz Yıldırım (Fenerbahçe Başkanı)

2- Şekip Mosturoğlu (Fenerbahçe Asbaşkanı)

3- Tamer Yelkovan (Fenerbahçe Muhasebe Müdürü)

4- Abdurrahman Yakut (Eski Diyarbakırspor Başkanı)

5- Bülent Uygun (Eskişehirspor Teknik Direktörü)

6- Ümit Karan (Eskişehirspor İdari Menajeri)

7- Mahmut Boz (Gençlerbirliği)

8- Mecnun Otyakmaz (Sivasspor Başkanı)

9- Korcan Çelikay (Sivasspor)

10- Mehmet Yıldız (Sivasspor/Eskişehirspor)

11- Sezer Öztürk (Eskişehirspor/Fenerbahçe)

12- Emenike (Karabükspor/Fenerbahçe)

13- Serdar Kulbilge (Ankaragücü)

14- Yılmaz Vural (Konyaspor)

15- Serkan Çalık (Almanya'dan Türkiye'ye çağırıldı)

16- Ömer Ülkü (Giresunspor Başkanı)

17- Fatih Sandal (Giresunspor Basın Sözcüsü)

18- Özden Tütüncü (Taraftar Derneği Başkanı)

19- Selim Kımıl (Giresunspor Taraftarlar Derneği üyesi)

20- Hırçın Kımıl (Selim Kımıl’ın kardeşi)

21- Evren Kımıl (Selim Kımıl’ın kardeşi)

22- Hakan Karaahmet (Giresunsporlu eski yönetici)

23- Abdullah Karakus (Giresunspor eski yöneticisi)

24- Samet Erdemir (Giresunspor eski yöneticisi)

25- Olgun Peker (Eski Giresunspor Başkanı)

26- Levent Eriş (Adanaspor Teknik Direktörü)

27- Serdar Berkin (Adanaspor Teknik Direktörü Yardımcısı)

28- Volkan Bahçekapılı (Emre Belözoğlu'nun yeğeni)

29- Erman Ertaş (Altay Genel Müdürü)

30- Beşir Acar (Mersin İdmanyurdu Asbaşkanı)

31- Murat Tanış (Mersin İdmanyurdu tribün lideri)

32- Tarık Özartan (Menajer)

33- Ali Kıratlı (Menajer)

34- Bülent İşcan (Menajer)

35- Candemir Sarı (Gazeteci)

36- Adil Şahin (Gazeteci)

37- Murat Yakarışık (Gazeteci)

38- Mesut Erdoğan (Gazeteci)

39- 4 Gençlerbirliği Kulübü üyesi