İşte Sergen Yalçın'ın alacağı muhtemel ceza

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırılan Sergen Yalçın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta oynanan Sivasspor mücadelesinde, faul bekledikleri pozisyonu hakemin devam ettirmesinin ardından sinirlenip kendisine doğru gelen topa vurmuş ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Sergen Yalçın'ı "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk ederken deneyimli hoca 1 ila 3 maç arası ceza alabilir

1 maçtan fazla ceza alırsa Galatasaray maçında yok

Sergen Yalçın, 1 maç ceza alması durumunda, cezasını Başakşehir müsabakasında çekecek ve Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinden takımının başında olacak. Sergen Yalçın, 1 ve üzeri ceza alması durumunda derbide takımının başında olamayacak.

Madde 36: Sportmenliğe aykırı hareket

(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden veya

taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette veya müsabaka görevlilerini etki altına almaya yönelik, dürüstlüklerini veya tarafsızlıklarını sorgulayan veya itibarsızlaştırmaya çalışan sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan;

(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,

(b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL’den 130.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 13.000.-TL’de 65.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 8.000.-TL’den 25.000.-TL’ye kadar, 3. Lig

kulübü yöneticileri için 5.000.-TL’den 10.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası,

(ç) Kulüplere ise Süper Lig için 40.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 20.000.- TL’den 100.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 13.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 6.500.-TL’den 33.000.-TL’ye kadar para cezası, verilir.

Ne olmuştu?

Müsabakanın 44. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Can Bozdoğan yerde kalırken Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.

Hakemin devam kararına çok öfkelenen Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için taca atılmak istenen top saha dışına çıkmadan, sert bir şekilde vurdu.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ise Sergen Yalçın'ı kırmızı kartla ihraç etti.

TFF'den yapılan açıklama

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR (2-1) Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.