İşte Şenol Güneş'in Fikret Orman'dan istekleri

B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup ederek tur kapısını aralayan Beşiktaş dönüş yolculuğundayken, Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, mini bir transfer zirvesi yaptı.

"Vida satılırsa stoper gerekiyor"

Fanatik'te yer alan habere göre Domagoj Vida’nın durumunu soran Güneş, “Vida önemli bir oyuncumuz. Satılırsa yerine 1 stoper transferi gerekiyor. Negredo'nun da ayrılması gerekli. Önceliğim 10 numara ve 1 sağ bek. Golcü transferi ise kadromuzun genişliğini arttırır” ifadeleriyle taleplerini sıraladı.

Orman'dan transfer talimatı

Tecrübeli hocanın isteklerini tek tek not alan Orman, yöneticilere transfer konusunda yeni talimatlar verdi. Siyah-beyazlıları, ağustos ayı içinde hızlı bir transfer trafiği bekliyor.

Başkan Orman'ın, Vida'nın satışıyla ilgili sabırlı bir politika izlediği belirtilirken, Liverpool'un 22 milyon Euro'luk teklifini reddeden Orman, 30 milyon Euro'dan aşağıya inmek istemiyor.

En ciddi talip Liverpool

Orman'ın yeni talebi Vida'nın bir sonraki satışından yüzde 20 pay almak olacak. İngiltere'den birçok kulübün takibinde olan Hırvat savunmacıyla en ciddi ilgilinen Liverpool. Siyah-beyazlı kulüp, İngiliz devinin yeni teklifini beklemeye geçti.