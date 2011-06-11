İşte seçim gafları top 10 listesi!

T24- Türkiye yarın genel seçime gidiyor. Siyasi liderler aylardır alanlarda ve medyanlarda seçim kampanyaları yürüttü. Liderler, konuşmaları esnasında bazen bilinçli bazen bilinçsiz, bol bol pot kırdı. Bazıları "pesküvit" gibi sevimliyken, kimi "Kız mıdır, kadın mıdır" gibi yaralayıcıydı, kimi "anarsan ana..." ayıpçıyken, kimi de Bingöl'e Diyarbakır diye seslenmek gibi komikti ...

Haluk Kalafat'ın Bianet.org'da yayımlanan haberi şöyle:







Siyasetin eskileri "Seçim meydanı, er meydanıdır" der. 12 Haziran genel seçimlerinin propaganda mitingleri, kürsü konuşmaları, televizyon mülakatları oldukça sert geçti. Üslup tartışmaları yine gündeme oturdu. Liderler "er meydanında" adrenalin yükselmesinden muzdarip oldular sık sık.

Bazı sözler, ifadeler, gaflar, potlar biraz öne çıktı. bianet seçici kurulu sizin için seçim gaflarının "top 10"unu belirledi.

"Top 10" listelerinin okuması kadar, eleştirilmesi de zevklidir. Gönül rahatlığıyla sıralamayı eleştirebilir, kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

1- "Adamın biri kalp krizi geçirmiş"

1 Haziran 2011 - İstanbul

Başbakan Erdoğan Artvin'in Hopa ilçesinde yaşanan olayları değerlendirirken polisin sıktığı gazdan etkilenerek kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu'dan "Bir tanesi de kalp krizi geçirerek, kimliğini bilmiyorum, üzerinde durma gereğini duymuyorum kalp krizi sonucu ölmüş" şeklinde bahsetti. Bu konuşmayı kınamayan sivil toplum kuruluş, dernek, sendika, siyasi parti (AKP hariç) kalmadı sayılır.

2- "Kadın mıdır, kız mıdır, onu bilemem"

3 Haziran 2011 - Konya

Erdoğan, Hopa'daki olayları protesto etmek için tank üzerine çıkan ve polis müdahalesi sonucu kalçası kırılan Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Dilşat Aktaş için: "Bu sabah bakıyorum bir televizyon kanalında Ankara'da bir polis panzerine tırmanan bir tane kız mıdır, kadın mıdır bilemem" dedi.

Erdoğan'ın Hopa olayları üzerine gafları bitip tükenmedi. En son 10 Haziran akşamı NTV'de "Biber gazı kullanmayalım da Türkiye Suriye'ye mi dönsün" dedi, daha sonra Metin Lokumcu ayıbını katlayarak artırdı. Listede ki ilk sırayı açık ara garantiledi.

3- "Anarsan, ana..."

25 Nisan 2011 - Zonguldak

Başbakan Erdoğan'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemini didiklemeye başladığı günler. Kılıçdaroğlu sinirine hâkim olamıyor ve ağzından bir küfür çıkacakken kendini tutuyor. Bu konuşma ve görüntüler Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta kürsüden inmeden internette yayılmaya başlamıştı; tartışmalar birkaç gün sürdü.

"Meydan okuyorum. Eğer diyorum bir toplu iğne ucu kadar yakınlarıma çıkar sağladığımı ispat edersen eyvallah. İspat edemezsen, benim adımı yolsuzlukla anarsan, ana... gerisini söylemeyeyim." Bu sözler listeye dördüncü sıradan giriyor.

4- Diyarbakır'dan ses gelmiyor

8 Haziran 2011 - Bingöl

Başbakan Bingöl'de konuşuyor. Ama kendini Diyarbakır'da sanıyor. Kalabalığa ısrarla Diyarbakır diye sesleniyor. Ama Bingöllüler Diyarbakır'la ilgili bir şey diyecek ama takıldı sanıyor bekliyor. Erdoğan kırgın bir sesle "Ama duymuyorlar" deyiveriyor.

"Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır... Cevap vermiyorsunuz! Diyarbakır. Ama duymuyorlar... 3-0'a var mısınız?" Başbakan o an kendi kalesine üç-dört gol yiyor ama farkında değil...

5- "Anne bize Püskevit al"

30 Nisan 2011 - Yozgat

Püskevit. MHP lideri Bahçeli'yi gençler nezdinde "pop ikona" dönüştürdü. Konuşmanın video görüntülerinin "mix"leri yapıldı, altına müzikler döşendi, internette tıklanma rekorları kırdı.

Konuşmanın bir yerinde, televizyon reklamlarında çikolata, bisküvi yiyen çocukları seyreden fakir çocuklara getiriyor Bahçeli ve coşuyor "O çocuk aklından geçiriyor, benim de bir çikolatam olsa, püskevitim olsa diyor, anne bana niye almıyorsunuz, bizde niye yok diyor"

6- Dişçiler meydana çıktı

4 Haziran 2011 - İstanbul

Kemal Kılıçdaroğlu Kazlıçeşme'de hoşrat bir dişçi ifadesiyle konuştu. "Bugün Adana'da konuşmuş, sözde ben İsrail'i destekliyormuşum. Allah aşkına Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanı bu değil miydi? ABD'de büyük Yahudi ödülünü alan bu değil miydi? Şimdi nasıl kaplan kesiliyor. Dişlerini sökeceğim onun hiç merak etmeyin." Erdoğan ertesi günü aynı yerde yanıt verdi: "Diyor ki benim için 'onun dişlerini sökeceğim.' Ya sen hesap uzmanı mısın, diş doktoru musun? Meslek şaşırdı galiba. Bu aralar krizler var herhalde. Şu anda diş sökeceğim diyor. Fakat Kılıçdaroğlu ben sana bu dişleri teslim etmem."

7- Kümeste biri var!

6 Haziran 2011 - Sakarya

Başbakan Erdoğan, CHP'nin geçmişi kirli bir parti olduğunu kanıtlamak için bu kez kendi aile tarihinden örnek veriyor. Babasının CHP'nin koyduğu inanç yasakları yüzünden Rize'den kaçtığını anlatıp ağabeyine geçiyor: "Abim de Zonguldak'a ardından Sakarya'ya geldi. Kümeste saklandıklarını anlatırlardı" dedi. Erdoğan, bu olayların ayrıntısına girmedi.

8- Che Guevara kim? Siz kim?

Başmüzakereci Egemen Bağış İstanbul Maltepe'de seçim gezisi yapıyor. Esnaf ziyareti için bir dükkâna giriyor, duvarda kocaman Che posteri. Başmüzakereci tutamıyor kendini "Che yaşasaydı AKP'ye oy verirdi" diyor. Verirdi, vermezdi tartışması abes; tabii ki vermezdi. Lakin dükkân sahibinden oy alabilmesi de hayal, farkında değil...

9- "Asamadın", "Sen assaydın"

9 Haziran 2011 - CNN Türk

Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın cezasının ev hapsine dönüştürüleceği iddialarına dair bir açıklama yaptı: "Ben olsam asardım" dedi ve MHP'yi iktidar ortağı olduğu dönemde Öcalan'ı idam etmemekle de eleştirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den hemen yanıt geldi, Mersin'de miting meydanından sordu: "Dokuz yıldır iktidardasın sen niye asamadın?"

10- Ve ayrımcılığın şahikasına varılır

10 Haziran 2011 - NTV

Erdoğan kendisi hakkındaki yazılarla ilgili olarak "Ne Yahudiliğimiz, ne Ermeniliğimiz, affedersin ne Rumluğumuz kaldı" dedi ve bize artık söyleyecek çok söz bırakmadı. Pes!