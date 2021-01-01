İşte Sayıştay’ın KİT’lere ilişkin denetim raporundaki usulsüzlükler

Sayıştay’ın kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) ilişkin 2019 yılı denetim raporlarında çok sayıda usulsüzlük belirlendi.

Sözcü'den Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, TBMM KİT Komisyonu’na sunulan TCDD’nin 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda BOTAŞ’ın basıncı sağlamak için kullandığı 9 kompresörün çevreyi kirlettiğini tespit ederken; çıkan ısının enerjiye dönüştürülmesi durumunda yıllık 1.3 milyon dolar tutarında enerji tasarrufu sağlanabileceği tespit edildi.

Ankara Demirspor Kulübü’ne ihalesiz kiralanan taşınmazlar

TBMM KİT Komisyonu’na sunulan TCDD’nin 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda Ankara Demirspor Kulübü’ne ihalesiz kiralanan taşınmazların ticari olarak kullanıldığı, 3 milyonu geçen kira borcunun tahsil edilmediği, amaç dışı kullanım nedeniyle sözleşmenin feshinin gerektiği vurgulandı.

TCDD

TCDD’nin bir spor kulübüne sosyal amaçlı kullanım şartıyla kiraladığı taşınmazların otopark, restoron ve kafe olarak işletildiği ortaya çıktı.

Ayrıca TCDD’nin 2007 yılında satışını gerçekleştirdiği 51 taşınmaza ilişkin ihalenin iptal edilmesinin ardından yargı kararlarının kesinleşmesi ve emsal kararların oluşmasına karşın tapunun geri alınmadığı 13 taşınmazla ilgili Yönetim Kurulu’nun dava takibinden vazgeçme kararı aldığını belirledi. 13 taşınmazın toplam değerinin en az 63.9 milyon TL olduğuna dikkat çekildi. Sayıştay raporunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin tarife dışına çıkarılan 439 adet arazi ve kapalı alan karşılığında 2019 yılında 97.8 milyon TL kira aldığı ancak bu tutarın havalimanı tarifeleri kapsamında 168.5 milyon TL olması gerektiği kaydedildi.

Bu kapsamda 2019 yılında kurumun 70.7 milyon TL gelir kaybına uğradığı, 2020 yılında da bu tutarın 75.4 milyon TL olacağı ifade edildi.

DHMİ’den sınavsız şube müdürü ataması

DHMİ’nin mevzuata aykırı olarak sınavsız şube müdürü atamasına devam ettiği, 19 kişinin sınavsız Şube Müdürü olarak atandığı belirtildi.

Sayıştay raporunda Et ve Süt Kurumu’nun stoklarında 58 bin ton dondurulmuş kırmızı et bulunduğu fire ve stok maliyetleri açısından satışın yapılması gerektiğine işret edildi.

TRT’de 2 bin özel personel

Sayıştay’ın TRT raporunda ise istihdam edilen personele ilişkin norm kadroların tespiti ile görev ve hizmet tanımlarının yapılmadığına işaret edildi. Raporda, özel hukuk hükümlerine tabi personel uygulamasının kurumun öncelikli istihdam politikası olarak benimsendiği ve 2019 yılında bu statüde toplam 2 bin 39 kişinin istihdam edildiği belirtildi.

Özel hukuk hükümlerine tabi personelin pozisyon unvanlarına ve hizmet tanımlarına ilişkin olarak yönetmelikte bir düzenleme yapılmadığı vurgulandı.