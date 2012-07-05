İşte Samsun'da başarının fotoğrafı!

Samsun'da dün şiddetli yağışın ardından Mert Irmağı taşmış, önüne ne kattıysa sürüklemişti. TOKİ'nin ırmak kenarına yaptığı ve 2 yıl önce biten Kuzey Yıldızı konutları selden belki de en fazla etkilenen yer olmuştu. Sadece burada 5, Samsun genelinde 9 kişi boğularak hayatını kaybettmişti.

Haber ve ard arda gelen fotoğraflar, görüntüler milyonların içini acıttı, korkuttu.

Bugün ise Türkiye, Samsun'dan gelen tek bir fotoğraf karesini konuşuyor.

Bu fotoğraf sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılma rekoru kırarken 9 kişinin öldüğü bölgedeki 'Yaşam Kenti Canik' afişi bir ironi yarattı.