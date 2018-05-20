İşte Şampiyonlar Ligi'ne ve UEFA'ya katılacak takımlar

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun tamamlanmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar da kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu tamamlandı. Topladığı 75 puanla ligi zirvede tamamlayan Galatasaray, 21. şampiyonluğuna ulaştı. 34 haftalık periyodun tamamlanmasının ardından ülkemizi Avrupa arenasında da temsil edecek takımlar kesinleşmiş oldu.

İşte Spor Toto Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar:

Şampiyon Galatasaray Şampiyonlar Ligi yolcusu

Spor Toto Süper Lig'de 2017 - 2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılım hakkını elde etti. Şampiyonlar Ligi grupları 30 Ağustos'ta Monaco'da yapılacak kura çekimisonrasında belli olacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak

Galatasaray'ın ardından Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek adına 2 ön eleme oynayacak.

Öncelikle Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe, daha sonra da play-off turunda boy gösterecek.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları 7-8 Ağustos ve 14 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turu maçları ise 21-22 Ağustos ile 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Akhisar Avrupa’da

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe'yi geçerek kupayı kazanan Akhisarspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde etti.

Akhisarspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi gruplarının kura çekimi 31 Ağustos'ta Monaco'da yapılacak.

Başakşehir 2 eleme oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu 3. sırada tamamlayan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabilmek adına önce 3. ön eleme turunda daha sonra da play-off turunda mücadele edecek.

Beşiktaş 3 eleme oynayacak

Avrupa'da mücadele etmeye hak kazanan son takım ise Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için öncelikle 2. ön eleme turunda, sonra 3. ön eleme turunda, daha sonra da play-off turunda mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi 19 Haziran'da çekilecek, maçlar ise12ve 19 Temmuz'da oynanacak.

3. ön eleme turu kura çekimi 23 Temmuz'da yapılacak ve maçları 9-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Play-off turu kura çekimi ise 6 Ağustos'ta Nyon'da yapılacak, maçları da 23-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.