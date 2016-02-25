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Spor

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece iki maç oynandı

25 Şubat 2016 10:40

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Manchester City, Ukrayna deplasmanında Dinamo Kiev'i 3-1 mağlup ederek, rövanş için avantaj elde etti. Gecenin diğer maçında ise Atletico Madrid, deplasmanda PSV ile golsüz berabere kaldı.

NSK Olympiyskiy Stadı'nda Dinamo Kiev, İngiliz ekibi Manchester City'yi konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan Ada ekibi, 15. dakikada Sergio Agüero'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 40. dakikada David Silva ile farkı 2'ye çıkaran Manchester City, soyunma odasına 2-0 önde girdi. Dinamo Kiev 58. dakikada Vitali Buyalsky'nin golüyle ümitlense de son sözü 90. dakikada Yaya Toure söyledi ve İngiliz ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Günün diğer maçında ise Hollanda ekibi PSV, Philips Stadyumu'nda İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 68. dakikada Gaston Pereiro ikinci sarıdan kırmızı kart görerek PSV'yi 10 kişi bıraktı. Madrid bu dakikadan sonra baskısını arttırsa da karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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