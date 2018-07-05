İşte Şahin Alpay'ın Zaman davasında yaptığı savunmanın tam metni

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan eski Zaman yazarları ve editörlerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanıklı davanın görülmesine bugün başlandı.

Zaman gazetesi yazarlarından Şahin Alpay, davada yaptığı savunmasında "Bu davanın ilk duruşmasında vurguladığım gibi, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine gelinceye kadar Gülen hareketinin karanlık bir yüzü olduğunu maalesef göremedim" dedi.

TIKLAYIN - Zaman davasından | Şahin Alpay: 15 Temmuz'a kadar Gülen hareketinin karanlık bir yüzü olduğunu göremedim

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar 'Gülen hareketinin karanlık bir yüzü olduğunu göremediğini' söyleyen Alpay, "Gülen hareketine saygılı yaklaşmış olmamın yegane nedeni, ona toplum bilimsel açıdan bakmam oldu; asla herhangi bir aidiyet, mensubiyet gereği değil" ifadesini kullandı.

Alpay savunmasını, "Hiçbir suçum yoktur. Bu dava sonunda beraat edeceğime dair en küçük bir kuşkum da yok. Beraat kararını mahkemenizin vermesini diliyor ve umuyorum" diye bitirdi.

İşte Alpay'ın savunmasının tam metni