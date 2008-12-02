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Spor

İşte Real'in bombası!

02 Aralık 2008 02:00


Van Nistelrooy'un sezonu kapamasının ardından şiddetli bir şekilde forvet arayışına giren İspanyol devi Real Madrid'in ara transfer döneminde kadrosuna katacağı ismin Hollanda'nın 25 yaşındaki süper yeteneği Klaas-Jan Huntelaar olacağı belirtiliyor.

İspanyol Cadena Ser radyosundan çıkan bu haberi ünlü büyük İspanyol gazeteleri Marca, AS, El Mundo'nun doğrulaması, Hollanda basının önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'ın da gelişmeyi duyurması transfere bitti gözüyle bakılmasına neden oluyor. Real Madrid'in yıldız isim için ise 23 milyon avro ödeyeceği ifade ediliyor.



Klaas-Jan Huntelaar ise Real Madrid'in bu sezon kadrosundaki 6. Hollandalı oyuncusu olacak. Ruud van Nistelrooy, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Royston Drenthe ve Rafael van der Vaart Madrid ekibinin kadrosunda bulunan diğer Hollandalı futbolcular. Bir dönem İspanyol ekibi için John Metgod ve Clarence Seedorf gibi isimler de ter dökmüştü.

Uzun süredir devam eden Klaas-Jan Huntelaar - Real Madrid dedikodularının dün yabancı medyanın büyük bir kısmında kabul görmesi ve açıklanması ise Madrid taraftarlarını heyecanlandırmış durumda.

Klaas Jan Huntelaar

Kişisel Bilgiler
Doğum tarihi: 12 Ağustos 1983
Doğum yeri: Voor-Drempt, Hollanda
Boyu: 186 cm
Kilosu: 80 kg
Mevkii: Forvet


Kulüp Bilgileri
Bulunduğu kulüp: Ajax Amsterdam
Numarası: 9
Altyapı Kariyeri
1988-1994 v.v. H. en K.
1994-2000 De Graafschap
2000-2002 PSV

Profesyonel Kariyeri
Yıl Kulüp Maç (gol)
2002-2004 PSV 1 (0)
2002-2003 ›De Graafschap 9 (0)
2003-2004 ›AGOVV 35 (26)
2004-2006 SC Heerenveen 46 (34)
2006-... Ajax Amsterdam 82 (70)

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