İşte Real'in bombası!

İspanyol Cadena Ser radyosundan çıkan bu haberi ünlü büyük İspanyol gazeteleri Marca, AS, El Mundo'nun doğrulaması, Hollanda basının önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'ın da gelişmeyi duyurması transfere bitti gözüyle bakılmasına neden oluyor. Real Madrid'in yıldız isim için ise 23 milyon avro ödeyeceği ifade ediliyor.Klaas-Jan Huntelaar ise Real Madrid'in bu sezon kadrosundaki 6. Hollandalı oyuncusu olacak. Ruud van Nistelrooy, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Royston Drenthe ve Rafael van der Vaart Madrid ekibinin kadrosunda bulunan diğer Hollandalı futbolcular. Bir dönem İspanyol ekibi için John Metgod ve Clarence Seedorf gibi isimler de ter dökmüştü.Uzun süredir devam eden Klaas-Jan Huntelaar - Real Madrid dedikodularının dün yabancı medyanın büyük bir kısmında kabul görmesi ve açıklanması ise Madrid taraftarlarını heyecanlandırmış durumda.Klaas Jan HuntelaarKişisel BilgilerDoğum tarihi: 12 Ağustos 1983Doğum yeri: Voor-Drempt, HollandaBoyu: 186 cmKilosu: 80 kgMevkii: ForvetKulüp BilgileriBulunduğu kulüp: Ajax AmsterdamNumarası: 9Altyapı Kariyeri1988-1994 v.v. H. en K.1994-2000 De Graafschap2000-2002 PSVProfesyonel KariyeriYıl Kulüp Maç (gol)2002-2004 PSV 1 (0)2002-2003 ›De Graafschap 9 (0)2003-2004 ›AGOVV 35 (26)2004-2006 SC Heerenveen 46 (34)2006-... Ajax Amsterdam 82 (70)