İşte Rahip Brunson hakkındaki gerekçeli kararın tam metni

İzmir'de, 'FETÖ' ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

124 sayfalık gerekçeli kararda tahliye edildikten hemen sonra ABD'ye giden Brunson'ın 'kazan kazan' prensibiyle hareket ederek ‘FETÖ’den yardım aldığı ve bu örgütle iş birliği içerisinde olduğu, örgütün hiyerarşisinde bulunmadığı ancak örgüte yardım ettiği savunuldu.

Kararda Brunson’ın “PKK ve YPG’yi destekleyip, bu örgütlere dair görüşleri kiliseye gelenlere empoze ettiği” ifade edilerek, “Kilisede sanığın ve destek verdiği kişilerin dini öğreticiliğini aşan gayelerinin olduğu, tıpkı FETÖ ile olduğu gibi ‘kazan kazan’ prensibi ile PKK terör örgütü ve uzantıları ile girdiği iletişim ve etkileşim içinde bu örgütlere yardım ettiği kabul edilmiştir” dendi.

Kararda Brunson’ın ‘FETÖ’ mensuplarıyla temas kurduğu ve 21 Temmuz’da yazdığı bir mesajda kullandığı “Bir süreden beridir Türkleri sarsacak bazı olayları bekliyorduk” ifadesinin, pastörün darbe girişimine dair görüşlerinin ‘FETÖ’ ile paralel olduğu kanaatine yer verildi.