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Spor

İşte Premier Lig: Watford-Liverpool: 3-3

Ev sahibi Watford, beraberlik golünü 90+2'de buldu

12 Ağustos 2017 19:27

İngiltere Premier Lig, dün Arsenal'in Leicester City'i son dakikalarda 4-3 mağlup ettiği maçla açılırken, Liverpool da Watford deplasmanında son dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı.

Maçta gol perdesini 8. dakikada Holebas’ın asistinde Okaka açtı ev sahibi takım adına: 1-0. 18. dakikada Daryl Janmaat’ın sakatlığı nedeniyle yerini Kiko Femenia’ya bıraktığı maçın 2’nci golü 29’da konuk ekipte Emre Can’ın asistiyle Sadio Mane’den geldi: 1-1.

Ev sahibi Watford, Liverpool’dan yediği beraberlik golüne 3 dakikada refleks göstererek 32. dakikada Doucoure’yle tekrar öne geçti: 2-1.

Jürgen Klopp: 'All out attack'

İkinci yarıya ‘all out attack’ (topyekün hücum) başlayan Jürgen Klopp’ün öğrencileri, Mohamed Salah’ın kazandırdığı penaltıyı Roberto Firmino’nun gole çevirmesiyle 55’te tekrar eşitlik sağladı: 2-2.

2 dakika önce takımına penaltı kazandıran Salah, 57’de tekrar sahneye çıkarak Firmino’nun kaleye erişemeyen topunu tamamladı ve takımını ilk kez öne geçirdi: 2-3.

90+2'de “Bu maç böyle bitemez” diyen Miguel Britos, korner sonrasında yaşanan karambolde, maçın S Sport’taki spikerinin deyimiyle “saçma sapan” bir gol atarak maçın berabere biteceğini söyledi: 3-3.

 

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