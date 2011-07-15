İşte PKK saldırısının ayrıntıları

T24- Silvan İlçesi kırsalında 13 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı PKK saldırısının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.









Askeri kaynaklar ve istihbarat birimleri, 6 kişilik bir grubun daha önce bölgede 10 gün boyunca keşif yaparak askeri hareketliliği izlediğini belirledi. Edinilen bilgilere göre, bu grubun bilgileri bildirdiği örgütün Silvan sorumlusu da eylem kararı aldı. Eyleme Batman ve Bitlis kırsalında bulunan PKK üyeleri de destek olarak geldi.

En az 20 kişi oldukları belirtilen PKK'lılar bölgede pusu kurup, belirli alanlara mayın tuzakladı. Güvenlik güçlerine dört ayrı koldan uzun namlulu silah, el bombası ve lav silahlarıyla saldırdı. Bölgede çıkan yangına el bombalarının yanı sıra kullanılan lav silahlarının da neden olduğu öğrenildi.





6 PKK'lı yaralı kaçtı





Güvenlik birimleri teknik takip ve elde ettikleri bilgilerde 7 PKK'lının öldürüldüğü saldırıda, en az 6 örgüt üyesinin de yaralandığını belirledi. Yaralı PKK'lıların grubun kaçmasını da yavaşlatabileceği tahmin ediliyor.





Bolu ve Kayseri'den komandolar sevk edildi





Bu arada Bolu ve Kayseri Dağ ve Komando Komutanlıkları'nda ani olaylara karşı hazır bekletilen profesyonel birliklerin de hava yoluyla Diyarbakır ve Bingöl kırsalına gönderildiklerini öğrenildi.

Saldırıya karışan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için borda bereli birliklerinde operasyon alanına gönderildiği belirlendi.