T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte PKK saldırısının ayrıntıları

Silvan İlçesi kırsalında 13 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı PKK saldırısının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

15 Temmuz 2011 03:00

T24- Silvan İlçesi kırsalında 13 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı PKK saldırısının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.




Askeri kaynaklar ve istihbarat birimleri, 6 kişilik bir grubun daha önce bölgede 10 gün boyunca keşif yaparak askeri hareketliliği izlediğini belirledi. Edinilen bilgilere göre, bu grubun bilgileri bildirdiği örgütün Silvan sorumlusu da eylem kararı aldı. Eyleme Batman ve Bitlis kırsalında bulunan PKK üyeleri de destek olarak geldi.

En az 20 kişi oldukları belirtilen PKK'lılar bölgede pusu kurup, belirli alanlara mayın tuzakladı. Güvenlik güçlerine dört ayrı koldan uzun namlulu silah, el bombası ve lav silahlarıyla saldırdı. Bölgede çıkan yangına el bombalarının yanı sıra kullanılan lav silahlarının da neden olduğu öğrenildi.


6 PKK'lı yaralı kaçtı


Güvenlik birimleri teknik takip ve elde ettikleri bilgilerde 7 PKK'lının öldürüldüğü saldırıda, en az 6 örgüt üyesinin de yaralandığını belirledi. Yaralı PKK'lıların grubun kaçmasını da yavaşlatabileceği tahmin ediliyor.


Bolu ve Kayseri'den komandolar sevk edildi


Bu arada Bolu ve Kayseri Dağ ve Komando Komutanlıkları'nda ani olaylara karşı hazır bekletilen profesyonel birliklerin de hava yoluyla Diyarbakır ve Bingöl kırsalına gönderildiklerini öğrenildi.

Saldırıya karışan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için borda bereli birliklerinde operasyon alanına gönderildiği belirlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24