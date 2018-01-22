İşte piyasa değeri en yüksek kripto paralar

Değeri en yüksek kripto paraları yazan Milliyet yazarı Yaman Törüner, Bitcoin’in de dahil olduğu kripto paralar “Blockchain” adı verilen, sürekli kendini yenilediği için içine sızılamayan, algoritmik bir bilgisayar yazılımı tarafından yönetiliyor" dedi. Törüner değeri en yüksek kripto paraların, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin cash ve Lirtecoin olduğunu yazdı.

Törüner'in "Bitcoin neyin nesi başlığıyla yayımlanan (22 Ocak 2018) yazısı şöyle:

Bitcoin, kripto para çeşitlerinden sadece birisi ama en büyüğü. Akbank’ın bu konuda yaptığı araştırmalardan da faydalanarak, ülkemizde çok bilinmeyen bu konuyu açıklamaya çalışacağım.

Bitcoin’in de dahil olduğu kripto paralar “Blockchain” adı verilen, bir çok ekleme yapıldığı için kimin tarafından yazıldığı belirlenemeyen, sürekli kendini yenilediği için içine sızılamayan, algoritmik bir bilgisayar yazılımı tarafından yönetiliyor. Kripto paraya sahip olanlar, bu para ile alım - satım ve yatırım yapabiliyorlar. Yaratılabilecek Bitcoin miktarı, 21 milyon adetle sınırlı. Şu ana kadar ne kadarının yaratılmış olduğu bilinmiyor. Her isteyen uzun ve pahalı uğraşılarla Bitcoin madenciliği (mining) denilen işlemi yaparak, Bitcoin üretebilse de toplam miktar 21 milyon adedi geçemeyeceği için, fiyatı gittikçe artıyor. 1 Bitcoin’in milyonda biri “Bit” olarak adlandırılıyor ve fiyatlandırmalar Bit üzerinden belirleniyor. 1 numaralı grafikte kripto para pazarının büyüklüğünü görüyoruz. 2017 sonu itibariyle, toplam pazar değerleri 610 milyar dolara ulaşan 1324 çeşit kripto para cinsi olduğu anlaşılıyor. Bu konudaki yıllar itibariyle büyümeyi 2 numaralı grafikte görüyoruz.

Piyasa değeri en yüksek kripto paralar...

Blockchain sistemi ve teknolojisi kullanılarak, yeni kripto paralar üretilebileceği gibi aynı sistem içinde krediler, hisse senetleri, bonolar dahil her türlü kıymetin alışverişi yapılabiliyor. Piyasa değerleri en yüksek kripto paraları ve bunların birim fiyatlarını 16 Ocak 2018 itibariyle 3 numaralı grafikte görüyoruz.

Yeni bir kripto para yaratılıp bu paranın yatırımcılara başka bir kripto para karşılığında satılmasıyla gerçekleştirilen işlemlere Initial Coin Offering (ICO) deniliyor. 4 numaralı grafik, ICO yatırımlarının ilk defa 2017 yılında toplam melek ve risk sermayesi yatırımlarını geçtiğini gösteriyor.