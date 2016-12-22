İşte parkta hamile kadına saldıran Davut Kahraman

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye (32) yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Davut Kahraman (34) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Milliyet'te yer alan habere göre, Kahraman'ın ilk kez bir fotoğrafı kamuoyu ile paylaşıldı.

Hazırlanan iddianamede Kahraman hakkında Ebru Tireli dışında, Neslihan Ç. adlı kadına yönelik eylemlerinden dolayı da ceza talep edildi.

Ebru Tireli'ye saldıran

asıl zanlı için istenen ceza

İddianamede Davut Kahraman hakkında hakkında müşteki Neslihan Ç.'ye yönelik olarak hakaret ve cinsel saldırı suçlarından 14 yıla kadar; müşteki Ebru Tireli'ye yönelik olarak da kasten yaralama ve hakaret suçlarından 6.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ebru Tireli'yi darp ettiği iddiasıyla 3 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Mehmet Tanrıbilen hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İhbar ile yakalandı

İddianameye göre zanlı Davut Kahraman, Ebru Tireli'den önce 11 Kasım'da tacize uğrayan Neslihan Ç.'nin polise yaptığı 'Bu gündemdeki bayanı taciz eden şahıs beni de yaklaşık 1 hafta önce aynı yerde taciz etmişti. XXX plakalı aracı kullanan şahıştı. Bilgi almak isterseniz benimle irtibat kurabilirsiniz' şeklindeki ihbarı neticesinde yakalandı.

"Seni sinkaf ederim"

Davut Kahraman tarafından taciz edildiğini iddia eden ve Kahraman'ın yakalanmasını sağlayan Neslihan Ç.'nin iddianameye geçen ifadeleri şöyle:

"25 Kasım, akşam saatlerinde evime gidiyordum. Arkamdan bir araç sesi duydum. Yaya kaldırımında olduğum için aracı önemsemedim. Aracın sürücüsü aracın camından sarkarak kalça ve bel kısmıma vurdu. Eliyle mi başka bir cisimle mi vurduğunu fark edemedim. Şahıs bana 'Seni bir daha burada bu saatte görürsem, seni sinkaf ederim' dedi. Plakasını aldım ama korktuğum için polise ihbar etmedim. Daha sonra Ebru Tireli benzer olaya maruz kalınca durumu polislere bildirdim. Bu kişiden şikâyetçiyim"