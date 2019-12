İşte özlenen tablo!..

Beşiktaş ile Bursaspor arasında dostluk düzgarları esmeye devam ediyor. Hafta sonunda taraftarlara dostluk mesajları veren iki kulüp başkanı Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nu ziyaret etti. Bakan Başesgioğlu, yöneticiler arasındaki bu yakınlaşmaya taraftarların da sahip çıkacağına inandığını söyledi.



Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, aralarında gerginlik bulunan Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerinin başkanları Yıldırım Demirören ve İbrahim Yazıcı'yı kabul ederek, geçen hafta sonunda oynanan maçta her iki takım yöneticilerinin gösterdikleri olumlu davranışlar nedeniyle teşekkür etti.



Başbakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen kabule Demirören ve Yazıcı'nın yanı sıra her iki kulubün yöneticileri de katıldı.



Kabulde konuşan bakan Murat Başesgioğlu, geçen pazar günü oynanan Bursaspor-Beşiktaş maçında her iki takım yönetiminin göstermiş olduğu sorumluluk anlayışı ve sportmen davranışlarını tebrik ettiğini belirterek, ''Gerek Beşiktaş, gerekse Bursaspor camiaları Türk futbolunun güzide camialarıdır. Geçmişte şu veya bu şekilde yaşanmış ve bu iki büyük camia arasında gerginlik yaratılmış olması her iki camianın da lehine değildir. Bu gerginliğin, husumetin devam etmesi büyük camiaların taşıyabileceği hususlar değildir. Her iki kulübün sergilediği örnek davranış diğer spor ve futbol kulüplerimize de örnek olmalı ve bu tür gerginlikler sona ermelidir'' diye konuştu.



Karşılaşmada, özellikle Bursaspor taraftarı ve yönetiminin göstermiş olduğu mükemmel evsahipliğinin bu sürece pozitif katkı sağladığına dikkati çeken Başesgioğlu, ''Yalnız yönetim seviyesinde sağlanmış bu barışın camia tarafında da benimsenmesi ve taraftarların bu kurulmuş olan barışa sahip çıkmaları gerekmektedir. Bu konu sadece Beşiktaş ve Bursaspor ile sınırlı değildir. Aslında birçok kulübümüz arasında geçmişten gelen birtakım gerginlikler var. Her iki kulübün sergilediği örnek davranış diğer spor ve futbol kulüplerimize de örnek olmalı ve bu tür gerginlikler sona ermelidir. Sporun güzelliğini birlikte yaşayalım. Onun için de sporun tüm aktörlerine büyük görevler düşüyor. Sporun içindeki tüm herkese çok önemli görevler düşüyor'' dedi.



Başesgioğlu, sorumluluk sahibi kişilere görevlerini hatırlatarak, ''Herkes sorumluluğuna sahip çıksın, sahalarımızda istenmeyen olaylar yaşanmasın istiyorum. Özellikle ev sahipliği yapacak takımlar ön plana çıkmaktadır. Yasalarımızın evsahibi takımlara yüklediği sorumluluklar var. Bundan sonraki süreçte kulüplerimiz arasındaki diyalog arayışlarına sonuna kadar destek olacağım. Başka kulüplerimizin de bu konudaki sorunlarını halletmek için kendilerine yardımcı olacağım. Sportmence davranışları konusunda yine kulüp başkanlarımıza ve camialarımıza yardımcı olacağım'' diye konuştu.



Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, şiddetin önlenmesi yasasının tavizsiz ve eksiksiz uygulanması konusunda kararlı oldukları mesajını da vererek, ''Bu tablo inşallah tüm liglerimize örnek olur. Futbol Federasyonu'nun da bu sürece olumlu katkıları oldu,başkan Mahmut Özgener'e teşekkür ederim'' diyerek sözlerini tamamladı.



BAŞKAN DEMİRÖREN

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören de kabuldeki konuşmasında, bu tür gerginliklerin giderilmesi konusunda bur kapı açıldığına dikkati çekerek, ''İki kulübün yönetiminin de istemediği, fakat ne olduğu belli olmayan bir gerginliğin geçen hafta Bursa'da oynanan maçta son bulduğuna inanıyorum. Bursaspor Kulübü, Beşiktaş yönetimini en iyi şekilde ağırlamıştır. Bu toplantı şu anda bulunan gerginliklerin bitmesi için açılan bir kapıdır'' değerlendirmesini yaptı.



Açılan kapıda sayın bakanın her iki yönetimi biraraya getirerek, son noktayı koyduğunu vurgulayan Demirören, ''Bundan sonra geçmişteki hatalardan ders alarak, ileriye bakarak, kararlar vermek zorundayız. İki kulüpte çok büyük kulüp. İki kulübünde Türk sporun da yeri çok başka. Bizler de yöneticiler olarak ona göre hareket etmeliyiz. Bursa'da açıkladığım gibi Bursa yönetimini ve taraftarını Beşiktaş İnönü Stadı'nda ağırlamaktan ben, camiam ve taraftarım şeref duyacaktır. Sayın TFF başkanı Mahmut Özgener de bu işle cidden çok ilgilendi. Ona da tekrar teşekkür etmek istiyorum'' dedi.



BAŞKAN YAZICI

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı da konuyla ilgili olarak oluşturulan bu dostluğun daim olması dileğinde bulundu.



Bakana böyle bir buluşmayı sağladığı için teşekkür eden Yazıcı, ''Bursaspor-Beşiktaş maçının çok gergin geçeceği konusunda çok şeyler yazıldı. Hava çok gerildi, ancak gördüğünüz gibi hem sahada, hem de saha dışında son derece centilmence geçti. Maç sonunda özellikle yönetici arkadaşımız Kenan bey güzel bir beyanat verdi. Arkasından hemen sayın başkanın verdiği dostluk mesajları bizi bugün buraya taşıdı. Seyircilerin stada alınmaması konusu en önemli konuydu. Önümüzdeki maçta İnönü Stadı'nı açtığını ve bu dostluğun başladığını ifade etti. Bu bakımdan ben de kendisine teşekkür ediyorum. Bursa ve Beşiktaş taraftarları belki de Türkiye'nin en ateşli taraftarları. Daha kötü şeyler olabilirdi. Bu maç bu işlere vesile oldu. Bu dostluğun adımını attık. Bu dostluğun burada böyle günlük değil, devamlı olması lazım. Kalıcı bir dostluğun olacağına inanıyorum'' şeklinde konuştu.



FORMA JESTİ

Her iki kulübün başkan ve yöneticileri birbirlerine takımlarının formalarını hediye ederek, bir anlamda dostluğun kalıcı olacağı yönünde sinyaller verdiler.