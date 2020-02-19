İşte Osman Kavala'yı yeniden tutuklama talebine ilişkin yazının tam metni: Şüpheli Hanrey Barkey ile görüştü, darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldı!

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Gezi Parkı davasında beraatine ve tahliyesine karar verildikten 6 saat sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alınan iş insanı Osman Kavala'nın yeniden tutuklanma isteminin gerekçesi belli oldu.

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Savcılık, "Kavala'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından ABD'den gelen Hanrey Barkey ile görüşme yaptığı, PKK irtibatlı kişilerle görüştüğü ve darbe girişiminin karar sürecine katıldığı" iddiasını tutuklama istemine gerekçe gösterdi. Savcılık yazısında söz konusu soruşturmanın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatıldığı belirtildi.

Kavala'nın ilk gözaltına alınıp tutuklandığında sorgusunda da konu edilen bu iddialarla ilgili olarak hangi yeni kanıtlar nedeniyle gözaltı kararı verildiği sevk yazısında yer almadı. Yazıda sadece Kavala'nın daha önce tutuklanıp tahliye edildiği bu soruşturmada 'kaçma şüphesi' nedeniyle yeniden tutuklanmasının istendiği belirtildi ve önceki iddialar sıralandı.

Sevk yazısı şöyle: